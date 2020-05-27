Госсодействие для привлечения инвестиций

На поддержку бизнеса правительство выделило 50 млрд драмов

Негативное влияние пандемии COVID-19, которое уже нашло свое отражение в экономических показателях Армении за текущий год, привело к тому, что правительство страны постепенно переходит от реализации антикризисных программ, нацеленных на оперативное решение проблем, вызванных пандемией, к программам долгосрочного экономического развития. На своем последнем заседании Кабмин утвердил первую из таких программ, которая в общей сложности оценивается в 50 млрд драмов.

Основная идея нового проекта сводится к тому, чтобы все те программы частного сектора, которые без поддержки правительства столкнулись с проблемами при запуске и продвижении, смогли воспользовались госсодействием и начали двигаться вперед уже с расширенными возможностями. При этом акцент сделан на то, чтобы финансовая поддержка государства привела бы к еще большим инвестициям из частного сектора.

Структурой, осуществляющей процесс финансирования инвестпрограмм, выступит созданный при Центробанке специальный инвестиционный фонд, который будет подотчетен Фонду национальных интересов Армении. Из этого фонда будут выделяться деньги на конкретные инвестпрограммы. В зоне внимания пока что крупные инвестиционные проекты, способные создать значительное количество рабочих мест. Поэтому малые проекты на данном этапе рассматриваться не будут.

Однако для получения госсодействия необходимо выполнить сразу несколько условий. Первое из них заключается в том, что инвестор должен привлечь в проект собственные средства в том же объеме, что и государство. Второе условие — инвестор обязуется привлечь кредитные средства в объеме, равняющемся сумме его собственных инвестиций и вложений государства. К примеру, если инвестор вложит 1 млн долларов, то столько же вложит фонд, плюс еще 2 млн долларов необходимо будет взять в кредит у банка. Последнее требование, видимо, связано с тем, что банки при выдаче займа, будут потом вести контроль над тем, используются ли средства по назначению, что в целом повысит эффективность реализуемого проекта.

Еще одно важное условие — инвестиции государства должны привести к увеличению собственного капитала компании и не могут быть использованы для обслуживания иных обязательств компании. С выходом компании на рынок и решения финансовых проблем государство проведет отчуждение своей доли в пользу инвесторов.

Убедиться в эффективности и продолжить

В целом правительство выделило на эти цели 50 млрд драмов. Но на сегодня программа разделена на десять этапов по 5 млрд драмов. Нынешнее решение правительства касается первого этапа поддержки бизнесов, а распределение остальных средств будет осуществляться отдельными решениями правительства после получения и обсуждения отчетности относительно ранее выделенных средств. Итоги первого этапа должны быть обобщены в правительстве через три месяца. Делается этого для того, чтобы минимизировать риски государства и заодно убедиться в эффективности программы.

Экспертное сообщество довольно высоко оценило новую программу правительства. Как отметил в беседе с нами доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян, это действительно очень многообещающий проект, нацеленный именно на долгосрочное экономическое развитие. По его мнению, формирование фонда, предоставляющего госсредства, должно быть нацелено на реализацию проектов стратегического значения. Речь, в частности, о таких проектах, которые решали бы вопросы энергетической безопасности страны, развития промышленности, в том числе оборонной, обеспечения продовольственной безопасности в контексте стимулирования деятельности перерабатывающих предприятий сельхоз сферы и т.п.

Существенное значение, продолжил он, должна иметь также политика импортозамещения. В этом плане необходимо проанализировать, по каким группам импортируемых товаров, по которым мы зависимы от других стран, в Армении есть возможность для самостоятельного производства с учетом требуемых кадров и производственных мощностей. И если проблема упирается в нехватку капитала, то надо оказать госсодействие для реализации именно проектов, нацеленных на импортозамещение.

“В мире практически нет страны — не только среди развивающихся, но и развитых, — где можно было бы реализовать столь серьезные проекты без госучастия. Конечно, вмешательство государства в экономику должно быть в меру, но в некоторых случаях без него невозможно обойтись”, — заключил наш собеседник.