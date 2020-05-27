Демонтировано 30 ларьков

27 мая, 2020  |   Автор :   |   Общество

У  сквера  на проспекте  Комитаса   49/9 — в административном округе Арабкир,  демонтированы 30 ларьков, загородивших  парк. Об этом  на своей странице в Facebook написал глава Арабкирского административного округа Арам Даниелян.

На этот раз с тротуара демонтированы около тридцати киосков, которые   заблокировали бывший  некогда парк на Комитаса 49/9 от проспекта. (хозяйствующий  субъект, чьи договорные сроки истекли, демонтирует их сам). Парк  предстанет Арабкиру и Еревану по-новому”, — сказал глава административного района Арабкир.


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