Демонтировано 30 ларьков

Общество 27 мая, 2020 | Автор : admin

У сквера на проспекте Комитаса 49/9 — в административном округе Арабкир, демонтированы 30 ларьков, загородивших парк. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Арабкирского административного округа Арам Даниелян.

На этот раз с тротуара демонтированы около тридцати киосков, которые заблокировали бывший некогда парк на Комитаса 49/9 от проспекта. (хозяйствующий субъект, чьи договорные сроки истекли, демонтирует их сам). Парк предстанет Арабкиру и Еревану по-новому”, — сказал глава административного района Арабкир.