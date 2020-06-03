Дома здорово учиться

ЮНИСЕФ начинает цифровую кампанию по поддержке детей и родителей, находящихся в самоизоляции

Поскольку из-за эпидемии коронавируса родители очень перегружены как удаленной работой, домашними заботами, так и онлайн-уроками детей школьного возраста и домашним досугом малышей, ЮНИСЕФ захотело хоть как-то облегчить их заботы и помочь в вопросе развлечения малышей. Организация дала старт очень полезному челленджу #LearningAtHome (Учимся дома), который направлен на физическое, умственное и эмоциональное развитие детей, а также на создание позитивной атмосферы дома в этот стрессовый период.

“Один из важнейших периодов развития головного мозга — это первые годы жизни. В раннем детстве, в возрасте до 5 лет, в мозге ребенка между нервными клетками каждую секунду устанавливается до семисот связей. Это означает, что основы здоровья, образования и в целом дальнейшей жизни ребенка закладываются в первые годы его жизни. Следовательно, важно помнить, что процесс развития ребенка никогда не останавливается. Он продолжается, независимо от проблем, самоизоляции, пандемии — продолжается независимо от всего. Мы должны сделать все возможное и невозможное для содействия правильному развитию ребенка и его непрерывному образованию, помня о том, что будущее наших детей в наших руках”, — отметила представитель ЮНИСЕФ в Армении Таня Радочай.

В рамках кампании предлагаются игры, которые помогут родителям в домашней и полной любви атмосфере развивать умственные способности своих детей, тем самым создавая прочный фундамент для их дальнейшей жизни. Игра — это право ребенка:она имеет существенное значение не только для умственного и физического, но и социального развития ребенка. Специалисты организации отмечают, что детям для того, чтобы развиваться и противостоять будущим вызовам, нужно больше играть сегодня, когда они в основном находятся дома. Игры и развивающие видео для детей отныне доступны на страницах ЮНИСЕФ в Фейсбуке и Инстаграм: они будут публиковаться здесь каждый четверг и пятницу, помогут родителям качественно и увлекательно проводить время с детьми и одновременно станут источником новых идей. Суть челленджа заключается в следующем: родители должны выбрать игру на официальном сайте армянского представительства ЮНИСЕФ, снять видео и распространить на своих страницах в социальных медиа с обязательным хештегами #ՏանըՀավեսԷ и #LearningAtHome, или же просто отправить на страницу ЮНИСЕФ-Армения в Фейсбуке. А вот занятия и игры -самые разнообразные: физические упражнения, совместная с детьми готовка еды, написание книги и ее иллюстрация, поиск спрятанных дома сокровищ, занятие музыкой с использованием подручных средств (ложек, кастрюль, пластиковых бутылок и т.д.), рисование мультфильмов, день чистоты (купание игрушек), создание оригами и пластилина, обучение армянским танцам и многое другое. Всего родителям предложено 18 вариантов (по одному — на каждый день) домашнего развития и развлечения детей, причем каждый снабжен подробной инструкцией-описанием, что и как надо делать.

Отметим, что к кампании присоединилась супруга президента Армении, чрезвычайный защитник прав детей ЮНИСЕФ г-жа Нуне Саркисян, которая прочитала малышам детскую сказку собственного сочинения “Зёрнышки граната”. Видеозапись этого выложена на сайте армянского представительства ЮНИСЕФ.

“В раннем возрасте дети — самые быстрые и лучшие ученики. Давайте поможем им держать стимулировать мысль и энергию. Эта замечательная программа ЮНИСЕФ поможет родителям провести изоляцию со своими детьми очень активно, счастливо и полезно”, — отметила г-жа Саркисян.