Восполнить пропущенное в течение лета

03 июня, 2020  |   Автор :   |   Общество

Могут ученики, не участвовавшие в дистанционном обучении

Школьники, которые не смогли участвовать в дистанционном обучении в Армении, получат возможность завершить то, что они пропустили,  в течение лета. Об этом   в  прямом эфире Facebook   заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.

“Мы собираемся создать возможность для тех,  кто не смог  участвовать в дистанционном обучении. Летом они будут пополнять свои знания в разных школах, чтобы они были готовы к новому учебному году 1 сентября. Когда ученик  пропускает определенный курс, трудно вернуться к  учебному  процессу и воспринимать новые материалы”, — сказал Арутюнян.


facebook twitter gplus linkedin