Восполнить пропущенное в течение лета

Общество 03 июня, 2020 | Автор : admin

Могут ученики, не участвовавшие в дистанционном обучении

Школьники, которые не смогли участвовать в дистанционном обучении в Армении, получат возможность завершить то, что они пропустили, в течение лета. Об этом в прямом эфире Facebook заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.

“Мы собираемся создать возможность для тех, кто не смог участвовать в дистанционном обучении. Летом они будут пополнять свои знания в разных школах, чтобы они были готовы к новому учебному году 1 сентября. Когда ученик пропускает определенный курс, трудно вернуться к учебному процессу и воспринимать новые материалы”, — сказал Арутюнян.