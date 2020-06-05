Подведены итоги конкурса рисования “Театр глазами детей”

Общество 05 июня, 2020 | Автор : admin

В конкурсе “Театр глазами детей”, инициированном Национальным академическим театром оперы и балета им. Ал.Спендиаряна, первое место заняли 11-летний Вардгес Мкртчян и 12-летняя Армине Аветисян, чьи произведения собрали в интернете почти равное количество одобрений.

Результаты конкурса опубликованы на официальной странице оперного театра в Facebook.

“Дорогие ребята, все работы нас настолько восхитили, что мы решили несколько изменить изначально объявленные правила конкурса и добавить еще два приза для авторов работ, находящихся на 2-м и 3-м местах. Второе место занимает 11-летний Серж Ишханян, третье — 13-летняя Наре Исаакян”, — говорится в заявлении театра.

Театр учредил специальные призы и для девятилетнего Хосрова Геворгяна, 10-летнего Ваге Саакяна, 12-летней Яны Хачатрян, 13-летнего Саркиса Налбандяна и 13-летней Мери Хачатрян. Для самой младшей участницы конкурса, 4-летней Елены Епремян, также учреждена премия.

“Дорогие дети, бережно храните Ваши прекрасные работы, поскольку сразу после возобновления деятельности театра в фойе его будет организована временная экспозиция Ваших работ. Еще раз выражаем нашу глубокую благодарность всем нашим детям и желаем светлого и беззаботного детства. До встречи в нашем любимом театре”, — говорится в сообщении.

Победители должны отправить свои телефонные номера и/или эл. адреса на следующий адрес эл. почты: marketing@opera.am для того, чтобы из театра могли связаться с ними для вручения премий. Последний срок — 12 июня включительно.

В преддверии Международного Дня защиты детей Национальный академический театр оперы и балета им. А.Спендиаряна инициировал конкурс рисования “Театр глазами детей”.

Согласно условиям конкурса, на рисунке должно было быть изображено все, что связано с оперным театром: будь то здание театра, сцена, зал, артисты или зрители, хор, оркестр, эпизоды из оперных или балетных спектаклей. Работы могли быть выполнены любым способом — карандашом, гуашью, акварелью, маслом и так далее. Рисунки необходимо было опубликовать в группе, созданной при официальной странице театра, указав свое имя, фамилию и возраст.