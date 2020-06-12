Льготные кредиты спасают бизнес

Правительство осуществляет серьезные вложения посредством банковской системы

Общий объем кредитных ресурсов, поступивших в экономику Армении в рамках трех антикризисных программ правительства, превысил на сегодня отметку в 71 млрд драмов. Эту цифру озвучил на днях председатель Центробанка Артур Джавадян, пояснив, что эти средства были направлены в основном на финансирование субъектов в сфере сельского хозяйства, а также микро, малого и среднего бизнеса. Ведь наибольший удар пришелся именно на представителей этих сфер, большинство которых сейчас остались без доходов, но с большим спектром обязательств по выплатам заработной платы, налоговых и арендных платежей, коммунальных расходов, плюс — с долгами перед банками.

В этом смысле содействие правительства организации и предприятия использовали для покупки и импорта сырья и нового оборудования, выплаты своим работникам заработной платы, а также коммунальных услуг и уплаты налогов в сложившейся из-за коронавируса кризисной ситуации.

Правда, пандемия внесла некоторые изменения в структуре вкладов и кредитов, продолжил глава ЦБ, особенно с учетом социально-экономической ситуации в начале эпидемии коронавируса.

Однако ситуация, по его словам, постепенно стабилизируется, в результате чего уже достигнуты показатели начала марта текущего года. “Настроения и ожидания в сфере кредитования изменились. Многие бизнесы не могут продолжать работать в полном объеме. Сейчас в сотрудничестве с правительством за счет мероприятий мы осуществили серьезные вложения посредством банковской системы”, — отметил г-н Джавадян.

О том, что местный бизнес сектор не в состоянии работать в полном объеме, свидетельствуют и данные опроса, проведенного недавно Союзом промышленников и предпринимателей Армении (СППА) среди компаний-членов Союза. Выяснилось, что даже те, кому удалось сохранить деятельность фирмы, столкнулись с резким падением спроса и необходимостью срочных изменений в структуре бизнеса и сокращением затрат для дальнейшей работы. Так, примерно у 17% армянских компаний был зафиксирован спад потребления на 90-100%. При этом такой же процент респондентов отметили, что у них не наблюдалось сокращение продаж. Наряду с этим 32% опрошенных компаний заявили, что в последние месяцы у них произошло сокращение объемов реализации продукции на 50-80%. Чуть меньше — порядка 10-30% спад продаж был зафиксирован у 25% армянских компаний. Для некоторых предпринимателей уменьшение объемов было связано не столько со снижением спроса, сколько с невозможностью экспорта своей продукции. На этот фактор указали 9% опрошенных компаний.

Понятно, что в сложившейся ситуации для многих из них довольно сложно продолжать деятельность своей компании и сохранить рабочие места. В этом смысле наличие дешевых кредитных ресурсов, предлагаемых государством в рамках антикризисных программ, может сыграть для них существенную роль для того, чтобы как минимум суметь продержаться в условиях спада потребления. Поэтому тот факт, что в последнее время, судя по данным ЦБ, наметился рост объемов кредитования в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и телекоммуникаций, можно рассматривать как тенденцию к активизации экономической деятельности в стране.

“Объем потребительских кредитов вырос и составил 934 млрд драмов. Но есть и другие обнадеживающие показатели: кредитование промышленности составило 533 млрд драмов, строительства — 200 млрд драмов, транспорта и связи — 107 млрд драмов”, — перечислил председатель Центробанка, добавив, что коммерческие банки хорошо выполняют свои посреднические функции, в связи с чем имеется четкая связь между вкладами и кредитами, то есть кредитованием по размеру привлеченных вкладов.

Что касается кредитных ресурсов, привлеченных местными банками от международных финансовых организаций, то их доля на сегодня составляет не более 10% кредитных портфелей банков. По оценкам г-на Джавадяна, в перспективе у нас еще будет наблюдаться рост кредитования, поскольку размер неработающих кредитов несильно сократился в экономике — всего 5,3%. “Это является низким показателем по сравнению с другими странами”, — констатировал глава ЦБ, пояснив, что возможность поглощения кредитов в Армении не очень высокая, а рост кредитования на данный момент достаточен в нынешних условиях.