Быть или не быть “нулевой” ипотеке

Власти обсуждают возможность частичной или полной отмены льготного механизма

Госпрограмма ипотечного кредитования по возврату подоходного налога при покупке жилья на первичном рынке в скором времени может быть отменена, заявил на днях министр финансов Атом Джанджугадян. Однако еще с осени прошлого года правительство активно начало обсуждать, насколько целесообразно оказывать содействие строительной сфере за счет налоговых поступлений в госбюджет.

Льготный механизм был внедрен в Армении в 2015 году, когда государство решило поддержать застройщиков в условиях кризиса путем субсидирования ипотечных ставок на покупку нового жилья. В итоге, процентная ставка ипотечного кредита на первичном рынке становилась для заемщика практически нулевой за счет понижения ставки выплачиваемого им подоходного налога. Для первичного строительства этот инструмент стал колоссальным стимулом, который по цепной реакции привел к его восстановлению и развитию.

Но в дальнейшем, как отметил министр финансов, выяснилось, что программа превратилась в дополнительные возможности для обогащения обеспеченных слоев населения за счет госбюджета.

“Госбюджет не должен служить средством приобретения дорогих домов и особняков. С другой стороны, этот проект рассматривался как временное решение, поскольку застройка считается доходной сферой”, — пояснил г-н Джанджугазян.

Именно поэтому был внедрен социальный элемент, введены ограничения по общей стоимости и возвращению подоходного налога в трехмесячном отрезке. Цена вопроса, как подсчитали в Комитете по госдоходам, — порядка 8 млрд драмов суммы подоходного налога, выплаченных из госбюджета бенефициарам программы по итогам 2019 года. Интерес граждан к этому механизму настолько высок, что в сравнении с 2018 годом этот показатель увеличился на 3,2 млрд драмов, или на 70%.

Однако, по словам министра, конечной целью этих шагов был постепенный отказ от данной программы. Ведь строительство домов — не производственная сфера и не связана с экспортом, поэтому и не входит в приоритетные направления расходов правительства. К тому же есть множество других, более экспортоориентированных направлений экономики, где государство могло бы более эффективно расходовать эти средства.

“В этом смысле постепенный отказ от этой программы был одним из направлений нашей политики. И сейчас в обращении находится проект, который, в зависимости от повсеместного декларирования, либо будет представлен на обсуждение парламента, либо нет”, — уточнил г-г Джанджугазян.

В соответствии с ожидаемыми нововведениями предполагается, что в центральной части Еревана программа перестанет действовать. Изначально планировалось, что в случае принятия такого решения, подобный подход начал бы применяться с 1-го января 2022 года.

“Но в связи с тем, что на сегодня мы вынуждены мобилизовать свои возможности, поскольку не знаем, как долго будем жить в такой ситуации, было решено вынести ее на обсуждение раньше на один год”, — отметил министр. При этом добавил, что если власти в ходе введения всеобщего декларирования пойдут по пути уменьшения налоговой базы за счет вычета выплат по ипотеке, то они рассмотрят полную отмену этой программы.