Красочный автобус превращен в пасеку

Общество 17 июня, 2020 | Автор : admin

Житель Гориса 72-летний Карлен Чагарян занимается пчеловодством уже более 30 лет. Семейное дело он унаследовал от отца, который также долгие годы был пасечником. Недавно Карлен Чагарян решил внести новшество в свою работу, сделав процесс более эффективным. Он раскрасил имевшийся автобус и превратил его в улей.

“На самом деле эта идея помогает упрощению моей работы и повышению ее эффективность. После применения первого автобуса в качестве улья я понял, насколько это эффективно. Раньше, когда я помещал ульи в поле, через некоторое время, чтобы переместить их в другое место, я должен был нанимать людей, тратить большие деньги, пригонять машины. Каждые 15-20 дней ульи, которые уже расположены в автобусе, я с легкостью перевожу в другое место. Для получения хорошего меда очень важно ульи время от времени перевозить в другие места”, — сказал в беседе с Арменпресс Карлен Чагарян, добавив, что у него уже есть и второй автобус, который также превращен в пасеку.

Карлен Чагарян, пожалуй, один из самых крупных пчеловодов в Горисе. На данный момент у него 120 пчелиных ульев, часть которых размещена в автобусах. Поняв, что его новшество довольно упрощает дело, он решил увеличить число автобусов-пасек. Уже приобретен и третий автобус, он на стадии превращения в пасеку. Работа продвигается медленно, дел много, времени мало.

“Преимущества автобуса-пасеки очевидны. В автобусе температура стабильная, он изолирован, оборудован, созданы все условия. Работа с пчелами облегчена, на нее не влияют ни ветер, ни температура воздуха, ни дожди. В прошлом я должен был тратить 200-300 тысяч драмов, привлекать 15-20 работников, чтобы перевезти ульи. Теперь в течение часа, без дополнительных расходов, завожу двигатель, и везу автобус-пасеку куда захочу. Получаются благоприятные условия как для меня, так и для пчел”, — сказал Карлен Чагарян.

На вопрос о том, легко ли пчелы приспособились к новым условиям, Карлен Чагарян отметил, что и здесь пригодилась находчивость. Сразу после размещения ульев в автобусе он перемещает его в другое место в 15 километрах, чтобы знакомство пчел с территорией не вызывало проблем. В результате, они легко адаптируются к новым условиям.

По его словам, подобной идеи в Горисе еще не было. Карлен Чагарян с большим воодушевлением и любовью рассказывает о своем деле. Стоит задача получить качественный мед, в ценителях которого нет недостатка. Он не жалуется на спрос, так как имеет конкретных покупателей, которые постоянно приобретают его мед. “В любом случае, для тех, кто занимается пчеловодством, очень важен рынок, реализация меда. Сегодня рынок невелик, и на рынке много некачественного меда, а наши граждане в основном не разбираются в качестве. Качественный мед или нет, можно понять при помощи многих средств, один из них — при помощи крепкой темной заварки чая. Ложку меда положите в темный чай. Если мед хорош, темный чай обесцветится”, — сказал Карлен Чагарян, призвав покупать качественный мед, тем более, что разница в цене невелика.