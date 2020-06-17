В Ереванском зоопарке пополнение

17 июня, 2020  |   Автор :   |   Общество

В Ереванском зоопарке 15 июня родился третий олененок европейской породы — Алиса. Из зоопарка сообщили, что в 2020 году родились 4 олененка: 1 пятнистый -Бемби и 3 европейца — Фелин, Анаит и Алиса.

“В семье муфлонов родились 10 детенышей, а у безоаровых козлов — 4 козленка. В ближайшее время у нас ожидаются и другие прибавления”, — отмечают в зоопарке.

В связи с ограничениями чрезвычайного положения доступ лиц в зоопарк допускается исключительно в средствах индивидуальной защиты — в масках и в перчатках. Перед входом   установлено достаточное количество дезинфицирующих средств для рук на алкогольной основе. Осуществляется термометрия лиц, входящих на территорию зоопарка.

Исходя из соображений безопасности, на территории  парка действуют ограничения.


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