В Ереванском зоопарке пополнение

Общество 17 июня, 2020 | Автор : admin

В Ереванском зоопарке 15 июня родился третий олененок европейской породы — Алиса. Из зоопарка сообщили, что в 2020 году родились 4 олененка: 1 пятнистый -Бемби и 3 европейца — Фелин, Анаит и Алиса.

“В семье муфлонов родились 10 детенышей, а у безоаровых козлов — 4 козленка. В ближайшее время у нас ожидаются и другие прибавления”, — отмечают в зоопарке.

В связи с ограничениями чрезвычайного положения доступ лиц в зоопарк допускается исключительно в средствах индивидуальной защиты — в масках и в перчатках. Перед входом установлено достаточное количество дезинфицирующих средств для рук на алкогольной основе. Осуществляется термометрия лиц, входящих на территорию зоопарка.

Исходя из соображений безопасности, на территории парка действуют ограничения.