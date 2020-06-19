Дом Москвы помогает малоимущим

В рамках программы по оказанию помощи социально уязвимым слоям населения Московский культурно-деловой центр “Дом Москвы” в Ереване совместно с Министерством труда и социальных вопросов РА начал осуществлять программу поддержки необеспеченных, малоимущих семей Армении.

Как сообщили “РА” из МКДЦ “Дом Москвы”, в соответствии со списками, полученным от Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения, 8 июня продовольственные наборы были распределены по всем административным районам города Еревана сотрудниками социальной службы и представителями МКДЦ “Дом Москвы” в Ереване. Акция раздачи проводилась во главе с генеральным директором центра, членом Экспертного совета Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения Ваграмом Карапетяном.

Говоря о важности подобных инициатив, г-н Карапетян отметил, что Россия всегда уделяла и продолжает уделять особое внимание помощи и поддержке дружественной Армении и ее народу. Он рассказал, что МКДЦ “Дом Москвы” в Ереване регулярно проводит различные благотворительные программы в социальной, образовательной и других сферах, подчеркнув, что в дальнейшем центр совместно с Министерством труда и социальных вопросов РА продолжит осуществлять подобные акции.