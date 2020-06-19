COAF- в поддержку местного туризма

Общество 19 июня, 2020 | Автор : admin

Все мы с нетерпением ждем лета и с сердцебиением думаем об отпуске. Но, к сожалению, летом 2020 года, в самый жаркий туристический сезон, ситуация совершенно иная. Многим из нас пришлось отменить запланированные поездки: коронавирус засадил нас по домам и надолго приговорил к социальному дистанцированию.

Возможностей путешествовать в другие страны теперь очень мало, и мы даже не знаем, когда можно будет безопасно путешествовать и насладиться заслуженным летним отдыхом. Но, как говорится, из любой ситуации есть выход: так во всяком случае уверены в благотворительном фонде “Дети Армении” (COAF), который из-за пандемии вынужден был откорректировать многие свои программы. Здесь посчитали, что наступило прекрасное время для внутреннего туризма: благо, в Армении много красот и чудес, о которых мы и не подозреваем.

Как сообщили “РА” из пресс-службы фонда, в Лорийской области фонд разработал программу специально для путешественников и для поддержки отечественной туристической сферы. Речь идет о Центре для посетителей COAF SMART — информационной стоянке для туристов, расположенной на пересечении трассы M6 и дороги H22. Здесь местные и иностранные туристы могут получить подробную информацию обо всех возможных туристических объектах Лорийской области: гостиницах, гостевых домах, достопримечательностях, памятниках истории и культуры, ресторанах, кафе и т. д.

Надо отметить, что в регионах, в особенности в селах, не у каждого, кто предлагает услуги для бизнеса и отдыха, есть веб-сайт или страница в социальных сетях для привлечения туристов. Не говоря уже о том, что они не представлены на международных платформах бронирования, иначе говоря, они напрямую не доступны для посетителей, пользующихся современными технологиями и наших зарубежных гостей. А ведь именно в отдаленных уголках Армении, зачастую оторванных от многих интерактивных благ цивилизации, можно найти замечательные, живописные места и прочие интересные для туристов достопримечательности.

Именно в таких местах (в данном случае, речь о селе Дебет) Центр посетителей COAF SMART становится “хабом”, где поставщики услуг с большим удовольствием разрабатывают, предоставляют и обновляют информацию, а центр, в свою очередь, обеспечивает ее доступность — онлайн и прямо на месте. Этот Центр для посетителей — своеобразный мост, соединяющий Ванадзор с грузинской границей и, в некотором смысле, ворота, открывающие путь и облегчающие жизнь туристам.

Отметим, что Центр для посетителей COAF SMART фактически является местом, где можно зарядить свой мобильный телефон и даже электромобиль, а также освежиться. В распоряжении посетителей есть вся необходимая информация, возможность использовать банкоматы или платежные терминалы, плюс ароматная чашка качественного кофе с кусочком печенья или шоколада. Кстати, кофе это особенный — итальянский, из одного из лучших ереванских ресторанов.

Как отмечает сотрудник Центра посетителей COAF SMART Лилит Амирагян, в мире одной из самых пострадавших от эпидемии COVID-19 сфер является туризм. “Для всех, кто предоставляет туристические услуги в Армении, настали тяжелые времена. Мы с ними находимся в постоянном контакте, пытаемся помочь выйти из сложившейся ситуации”, — пояснила она, добавив, что их Центр открыт круглый год, 7 дней в неделю (с 10:00 до 19:00) и оснащен быстрой интернет связью и бесплатным WiFi.