Причиной пожара стала молния

Общество 24 июня, 2020 | Автор : admin

Причиной пожара, замеченного с первого пропускного пункта государственного заповедника “Хосровский лес” была молния, сообщил пресс-секретарь Министерства окружающей среды Давид Григорян.

“Пожар, причиной возгорания которого была молния, усилиями сотрудников государственного заповедника “Хосровский лес” и пожарных спасателей МЧС был потушен. Сгорело около 4,5 гектаров территории, покрытой можжевельником”, — отметил Григорян, добавив, что ситуация полностью под контролем. Он сообщил, что в настоящее время в заповеднике проводятся разведывательные работы. На участке, ведущем от первого пропускного пункта Хосровского заповедника к Кесосу, 18 июня вспыхнул пожар, сигнал о котором поступил в 14:41. Пожар вечером того же дня, был локализован.

Крупный пожар в Хосровском заповеднике произошел в 2017 году, однако точная причина возникновения того пожара до сих пор не установлена. По данному факту в следственном отделе Веди Араратского областного следственного управления было возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 297 (уничтожение или повреждение лесов, а также не входящих в лесной фонд насаждений, совершенное в результате неосторожного обращения с огнем, взрывчатыми веществами или другим источником опасности) и части 2 статьи 186 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, совершенное в результате неосторожного обращения с огнем и причинение ущерба в особо крупных размерах).