Пересмотрены и археологические работы

Общество 24 июня, 2020 | Автор : admin

Эпидемия оказала негативное влияние и на археологические работы

На пресс-конференции в зале АРМЕНПРЕСС директор Института археологии и этнографии НАН Армении Павел Аветисян отметил, что появилось множество проблем, некоторые работы пересмотрены, некоторые реорганизованы, некоторые отложены.

“Основные трудности связаны с полевыми работами. Сейчас мы ведем обсуждения, каким образом проводить работы, чтобы были соблюдены правила безопасности, и чтобы работа не пострадала. Мы обычно, в течение года проводим по 20-25, а иногда и 30 археологических исследовательских работ, часть из них — около 15, вместе с зарубежными научными центрами. Очевидно, что в этом году они не смогут приехать”, — сказал Павел Аветисян.

Археологи выделили несколько программ, которые планируется реализовать в течение этого года. В частности, планируются раскопки в Арташате, на археологическом местности в районе Кахнут, в монастыре Сурб Ованес.

В рамках совместной армяно-германской программы в Арташате еще в прошлом году археологи обнаружили акведук. П.Аветисян отметил, что в 2020 году работы в этом направлении будут активно продолжаться, чтобы понять, что сохранилось и что еще можно обнаружить.

“Сейчас уже жарко, на открытой территории невозможно работать. Мы планируем продолжить работу в сентябре. Уже открыты опоры акведука и намечены направления, где могут быть его другие части. Он имеет очень важное значение, является акведуком римского периода. Так что, постараемся понять, с чем мы имеем дело”, — сказал П.Аветисян.