Мой город-герой Сталинград – моя историческая гордость и богатство

Состоялась презентация книги Сурена Мирзояна “Сталинградцы победили”

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу жизнь, в том числе и в плане проведения различных мероприятий, многие из которых пришлось перенести на другой срок, а часть перевести в уже ставший привычным онлайн формат. Именно в таком формате и прошла презентация книги “Сталинградцы победили” Сурена Гарегиновича Мирзояна. Мероприятие было проведено 22 июня — в День памяти и скорби Российским центром науки и культуры в Ереване (РЦНК) и транслировалось на его официальном канале в YouTube.

Автор книги знал о войне не понаслышке. Сурен Гарегинович — фронтовик, прошел всю Великую Отечественную войну, принимал участие в Сталинградской битве в составе 62-й Армии под командованием маршала Советского Союза В.И.Чуйкова. В мирное же время продолжил служение Отечеству — вел военно-патриотическую работу среди населения, студентов и школьников, 60 лет работал в архивах, музеях, библиотеках в разных городах и республиках, вел поисковую работу по материалам, бывал на местах прошедших боев. Он автор нескольких книг о Великой Отечественной войне и множества статей. Около 1300 его книг было разослано по учебным учреждениям и более чем 7000 книг передано лично для использования с целью военно-патриотического воспитания.

“Мы, потомки тех великих людей, которые завоевали для нас Победу, должны использовать любую возможность, чтобы вспомнить об их подвиге, делать все для того, чтобы это никогда не забывалось. И вот в День памяти и скорби, 22 июня, когда началась самая страшная война в истории человечества, мы хотели бы презентовать книгу “Сталинградцы победили”, которую написал Сурен Гарегинович Мирзоян. Сегодня, в этих непростых условиях мы встречаемся с родственниками, людьми, которые делятся с нами лучшей частью своей семьи — памятью и делятся ею перед широкой общественностью”, — отметил в ходе онлайн презентации директор РЦНК в Ереване Сергей Рыбинский.

“Мой город-герой Сталинград — моя историческая гордость и богатство. Это было одно из любимых выражений Сурена Гарегиновича Мирзояна. Он никогда не называл город Сталинград Волгоградом. Сталинград для него с первых дней войны и до последних дней его жизни был и оставался городом-героем. В 1993 году Сурен Гарегинович переехал в город, за который воевал и которому посвятил все свои труды, в том числе и кандидатскую диссертацию “Участие армянского народа в Сталинградской битве. К сожалению его книга “Сталинградцы победили” вышла после его смерти: она приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне”, — сообщила пресс-секретарь РЦНК и редактор книги Елена Шуваева-Петросян.

Автор предисловия и составитель книги Светлана Минасян в свою очередь подчеркнула, что книга “Сталинградцы победили”ия реальных исторических фактов, но и людских отношений, восстановления имен, связанных со Сталинградской битвой. По ее словам, книга рождалась долго, в течение 10-15 лет. Фактически эта книга — итог его многолетнего труда, включающего работу с архивами и общественную деятельность, чтение лекций, встречи и беседы с участниками войны, опубликованные статьи и т.д.

“Нужно подчеркнуть одну важную черту: Сурен Мирзоян старался много общаться с участниками войны и знать их мнение, вспоминать вместе с ними то время, которое они пережили. Особую роль в его жизни сыграли встречи с такими известными людьми и ветеранами войны, как Василий Чуйков, Григорий Чухрай, Алексей Чуянов и многими другими. При общении с ними он собирал живые факты, то есть те воспоминания, которые были связаны со Сталинградом и конкретными людьми. И я думаю в этом самая большая ценность книги”, — в частности, отметила Светлана Минасян. Она также привела факты из книги, доказывающие ее живость, благодаря чему она будет всегда интересна и актуальна — вне зависимости от того, в какое время ее будут читать. Один из эпизодов связан с датой 19 сентября 1942 года, когда в самые тяжелые и критические для Сталинграда дни, на Мамаевом кургане 19-летний секретарь комсорга роты 33-й гвардейской стрелковой дивизии 62-й армии Сурен Мирзоян лично докладывал о боевых действиях своей дивизии командующему, прославленному генералу В.И. Чуйкову. Здесь же, при защите Мамаева кургана, во время непрерывных боев, Мирзоян вступил в ряды Коммунистической партии, стал гвардии старшим сержантом и удостоился благодарности Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил СССР И.В. Сталина. Составитель книги также рассказала, что Сурен Мирзоян был приглашен англичанами для съемок в четырехсерийном документальном фильме “Кровь на снегу”, авторы которого практически полностью опирались на факты и документы, полученные от Мирзояна.

Присутствовашая на презентации книги дочь Сурена Мирзояна Аида Мирзоян поведала, что отцу не давала покоя тема войны: он всегда вспоминал о ней, делился с супругой. “И так получилось, что в Армению приехал маршал Чуйков, которому он в Сталинграде докладывал о ситуации на поле боя. Встреча произошла в 60-х годах прошлого века. Узнав о приезде маршала, отец очень хотел с ним встретиться, но никак не получалось. В последнюю минуту он поехал на железнодорожный вокзал, прорвался через все “препятствия” и подошел к Чуйкову. Маршал вспомнил его и после этой встречи у отца проснулось желание писать о войне, в частности, о Сталинградской битве, потому что он этим очень гордился, считал эту битву первым шагом на пути к победе. Его первая книга вышла в 1969 году, она называлась “Сталинградское зарево”: книга вышла на армянском языке, а потом была переведена на русский. Потом он вошел во вкус, стал изучать архивы, ездил по России. А в 1993 году переехал в Волгоград, так как считал, что там сможет больше реализовать себя. Там он вел активную деятельность: встречался со школьниками, читал лекции, рассказывал обо всех своих однополчанах, с которыми воевал, и был очень хорошим примером для молодого поколения”, — рассказала Аида Мирзоян.