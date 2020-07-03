Цель — полное искоренение гепатита С

Общество 03 июля, 2020 | Автор : admin

Первая партия лекарств, приобретенных на средства госбюджета в рамках национальной программы лечения гепатита С (на 500 человек), уже в Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Она должна была быть поставлена еще в начале весны, однако из-за ограничений на авиаперевозки, обусловленных пандемией, поставки лекарств опоздали.

В рамках программы будут лечиться граждане Армении, имеющие гепатит С, согласно времени записи и медицинским показаниям. Программа направлена на полное искоренение этого инфекционного заболевания. Дополнительно будет предоставлена подробная информация”, — написал министр.