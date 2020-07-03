Забытые биографии армянок XX века

В прошлом году Центр Гете — Института в Ереване в сотрудничестве с Международным фестивалем женских фильмов “Кин“ организовали мастерскую для сценаристов, участники которой должны были разработать сценарии для короткометражных документальных фильмов, посвященных биографиям незаслуженно забытых армянок, живших в ХХ веке и внесших значительный вклад как в отечественную, так и мировую культуру, науку.

Однако информация о судьбах этих женщин была настолько обширной, что не смогла бы полностью уместиться в кинолентах, а потому инициаторы конкурса решили представить знаменитых в свое время армянок на выставке, которая будет сопровождать показ 4 фильмов-победителей (об Армен Оганян, Айцемник Урарту, Вере Вард-Патрикян, Цогик Арабян) на XVII Международном кинофестивале “Кин” в ноябре этого года. Однако коронавирусная пандемия внесла в эти планы свои коррективы: было решено реализовать проект пока в онлайн-режиме.

Онлайн-выставка “Армянка и ХХ век” открылась на сайте Центра Гете — Института в Ереване и продлится до 21 июля. Куратор выставки — Мариам Оганян, оформитель — Аревик Шабоян. Девиз мероприятия — “Даже если исчезнут их имена — останутся их следы”. В экспозиции “портреты” 11 женщин — с их биографиями, фотографиями, интересными сведениями и малоизвестными фактами. Героини проекта — Мариам Асламазян, Лавиния Бажбеук-Меликян, Регина Казарян, Цогик Арабян, Армен Оганян (Арменуи Тер-Оганян), Вера Вард-Патрикян, Ида Кар, Арпеник Налбандян, Айцемник Урарту, Нвард Зарян, Рипсиме Симонян. Биография каждой героини написана определенным автором. Надо отметить, что если имена и деятельность Лавинии Бажбеук-Меликян, Арпеник Налбандян, Регины Казарян, Мариам Асламазян известны хотя бы представителям старшего, так сказать, советского поколения наших граждан, то личности танцовщицы Армен Оганян, скульптора Нвард Зарян (дочери писателя Костана Заряна), фотографа Иды Кар (Карамян), художника Веры Вард-Патрикян, архитектора Цогик Арабян известны узкому кругу людей. Отметим, что в ходе выставки каждой героине было посвящено два дня.

Онлайн-выставка “Армянка и ХХ век” была открыта материалом о танцовщице Армен Оганян (1887-1976гг.), написанным арменоведом, киноведом Арцви Бахчиняном. Армен Оганян (в девичестве Софья Пирбудагян) — армянская танцовщица, писательница, актриса, переводчик, литературный критик и деятель коммунистического движения. Она родилась в Шемахе (Бакинская губерния), свои первые шаги на сцене под псевдонимом Армен (Арменуи) Тер-Оганян она сделала в Армянском театре в Баку. В 1906-1908гг. играла в армянских театрах Баку и Нового Нахиджевана, затем во МХАТе. Училась танцам в школе пластики Л.Нелидовой (г.Москва). Переехав в Персию, она стала основателем первого персидского театра европейского стиля. В 1910 году в Тегеране она поставила пьесу Николая Гоголя “Ревизор” на персидском языке, где также сыграла роль Марьи Антоновны. В Персии Оганян изучала восточные танцы и с 1911 по начало 1930-х выступала в качестве “персидской танцовщицы” в разных странах, впервые на профессиональной сцене продемонстрировав экзотические для западной аудитории, хорошо стилизованные древние восточные и танцы античного мира.

Используя методы “свободного танца” танцовщицы Айседоры Дункан, под музыку армянских, русских и персидских авторов и используя различные маски, Оганян представляла ряд танцевальных номеров: выступала в городах Европы, Азии и США. Обосновавшись в Париже, танцовщица посвятила себя литературе, опубликовав автобиографические книги на французском языке: “Шемахинская танцовщина” (1918), “В когтях цивилизации” (1921), “На одной шестой суши” (записи, сделанные во время ее визита в СССР, 1928) и др.

В 1927 году Армен Оганян вышла замуж за мексиканского дипломата Македонио Гарза. Некоторое время они жили в Москве, а затем перебрались в Мексику, где Оганян вступила в ряды Коммунистической партии Мексики. В 1936 году она открыла танцевальную школу в Мехико.

Она делала переводы с русского на испанский язык, писала монографии на испанском языке о русской, советской и мексиканской литературе. В частности, “Лев Толстой (1828-1910). Жизнь, эпоха, произведения” (1934), “Путь Горького — наш!” (1935), “Марксистский анализ испанской литературы” (1937), “Счастливая Армения” (1946), “Мексика и культура” (1967) и др. В 1950 году она окончила философский факультет Национального университета Мексики, а в 1958 вместе с мужем посетила Советский Союз, побывала в Армении и передала часть своего архива ереванскому Музею литературы и искусства имени Егише Чаренца.

Вторая армянка, о которой хотелось бы упомянуть — фотограф Ида Кар (1908-1974). С биографией этой интересной женщины в рамках выставки познакомила Адрине Торосян. Ида Кар (Карамян) — одна из самых известных фотохудожников Великобритании. Ее называли “фотографом богемы”, и ей позировали многие известные люди.

Ида родилась в Тамбове, в семье Анаит и Мелкона Карамянов. Когда ей было восемь, вместе с семьей переехала в Иран, а затем в Египет. В Александрии Ида училась во французской гимназии, что открыло ей двери перед европой. По настоянию отца она уехала в Париж — получить медицинское образование. Во Франции она поняла, что медицина — это не ее: девушка бросает учебу и начинает брать уроки вокала и скрипки. Ну, а фотографом она стала случайно: как-то гуляя по Парижу, она заглянула в салон фотографии. Владелец салона, подумав, что девушка ищет работу, предложил ей поработать своим помощником. Слава пришла к ней уже в Лондоне, куда она переехала вместо со вторым мужем.

В объектив ее фотоаппарата попали самые известные люди того времени: писатели Сомерсет Моэм, Жан-Поль Сартр, Эжен Ионеско, Томас Элиот, художник-авангардист Марк Шагал, итальянский футурист Джино Северини, всемирно знаменитый скульптор Генри Мур, композитор Дмитрий Шостакович и многие другие.

Ида Кар была первой женщиной-фотографом в Англии, у которой состоялась масштабная персональная выставка: это случилось в 1960 году в одной из крупнейших лондонских галерей. Ей, одной из немногих западных фотографов, разрешалось въезжать и работать в СССР. На историческую родину она приезжала дважды: в 1957 и 1962 годах. Здесь она фотографировала Мартироса Сарьяна, Аветика Исаакяна, архитектора Григора Агабабяна, шахматиста Тиграна Петросяна.

Она одинаково хорошо говорила и по-армянски, и по-русски. Ей, в отличие от своих западных коллег, не нужно было “ловить кадр”: она легко общалась с простыми людьми, располагала их к себе. Мужчины играют в нарды, дети моют шерсть, попрошайка просит милостыню у дверей церкви: серия ее армянских фотографий пользовалась большим успехом в зарубежной прессе.

Ида Кар ушла из жизни в 1974 году в Лондоне. Сегодня ее работы хранятся в местной Национальной портретной галерее. Несколько лет назад там была организована выставка под названием “Ида Кар: фотограф богемы”.