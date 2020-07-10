Букет возможностей

COAF удостоился гранта на развитие туризма в Лорийской области Ассоциация агентств местной демократии (ALDA) и благотворительный фонд “Дети Армении” (COAF), в рамках программы “Голос и деятельность граждан в укрупненных общинах Армении” подписали грантовое соглашение.

“Миссия COAF — устойчивое развитие сельских общин за счет активизации и задействования местных ресурсов. Развитие сектора туризма и гостеприимства позволит обеспечить скачкообразный экономический рост. Лори — это большой “букет” природных и созданных человеком возможностей, что при грамотном и новаторском расставлении акцентов приведет к беспрецедентному росту туризма. Для нас большая честь и в этой сфере пользоваться репутацией надежного партнера среди известных международных организаций и Европейского Союза”, — подчеркнул исполнительный директор фонда “Дети Армении” Корюн Хачатурян.

Осуществляемый конкурс грантов, финансируемый Европейским Союзом, совместно ведут ALDA, Союз муниципальных финансистов и Союз общин Армении. При обсуждении десятков достойных программ для субгрантов на межобщинном уровне организаторы решили сконцентрировать ресурсы на одной территории — Дебетском ущелье Лорийской области.

Проект с многоконкурентным и многоотраслевым подходом, предложенный COAF, стал одной из двух программ, выигравших грант. Проект направлен на содействие туризму и развитию отдыха на природе в регионе Лори, с задействованием ресурсов Центра COAF SMART и центра для посетителей.

“Опыт COAF в Лорийской области именно в сфере туризма, с компонентами развития возможностей, стимулирования туризма, вовлечения молодежи, очень ценен для нас. Те возможности и ресурсы, которые COAF вложит в рамках грантовой программы, позволят нам наиболее быстрым и эффективным путем достичь наших целей”, — отметил вице-председатель Союза муниципальных финансистов Абраам Арташесян.

Программа фонда “Дети Армении”, которую он реализует в рамках гранта, включает в себя две обширные сферы. Первая касается Центра для посетителей COAF в Лорийской области — информационной стоянки для туристов, расположенной на пересечении трассы M6 и дороги H22. Здесь местные и иностранные туристы могут получить подробную информацию обо всех возможных туристических объектах Лорийской области: гостиницах, гостевых домах, достопримечательностях, памятниках истории и культуры, ресторанах, кафе и т.д. Центр уже существует, а в рамках гранта начнется сбор и обработка всеобъемлющих данных о гостевых домах области и местах, представляющих интерес для туристов, а также приобретение оборудования и необходимой для туристов техники, которую можно будет взять напрокат в Центре для посетителей COAF.

Вторая часть программы — обучающая: на этот раз свои ресурсы, направленные на развитие навыков предложит COAF SMART — центр, где участники, отобранные из близлежащих общин Дебет, Дсех, Дзорагюх и Туманян, пройдут 15-недельные занятия по маркетингу, английскому языку и управлению туризмом.

Отметим, что из-за ограничений, вызванных эпидемией COVID-19, реализация второго, образовательного компонента программы будет перенесена на весну 2021 года, а процесс, связанный со сбором и обработкой туристических информационных материалов и приобретением оборудования, уже стартует.