ААЭС — от перезапуска к продлению сроков эксплуатации

Прошло ровно 25 лет с тех пор, как в начале ноября 1995 года состоялся перезапуск второго блока Армянской атомной станции в Мецаморе. А до этого почти шесть с половиной лет блок находился в простое. В международной практике это стало, по сути, уникальным случаем, чтобы после полной остановки атомная станция вновь была подключена к энергосистеме, да еще и после столь длительной приостановки.

В состоянии “блэк-аута”

Решение об остановке работы АЭС было принято после Спитакского землетрясения. Несмотря на то, что сама станция не пострадала и полностью могла выполнять свои функции, руководство страны в то время вынуждено пошло на этот шаг. Дело в том, что за пару лет до этого произошла трагическая авария на Чернобыльской АЭС, и весь мир еще переживал страх от этого события. Землетрясение же 1988 года еще больше обострило опасения насчет имеющихся в нашем регионе рисков, что в итоге и привело к полной приостановке Мецаморской атомной станции.

После этого электроэнергию в основном производили тепловые электростанции, которые из-за перебоев с поставками топлива могли дать лишь 10-15% необходимой для страны электроэнергии. К чему это привело, помнят многие из нас. Полный коллапс отечественной энергетической системы привел в те годы к тяжелым экономическим условиям в стране, что еще больше усиливалось на фоне экономической блокады и военных действий в Нагорном Карабахе.

Острейший дефицит электроэнергии можно было ликвидировать только путем перезапуска АЭС, что положило бы начало для выхода Армении из так называемого “блэк-аута”. И это понимали все, в том числе и высшее руководство страны. В итоге, решение о возобновлении функционирования станции было принято и начались работы по его перезапуску, продлившиеся около двух с половиной лет.

Вклад в развитие мировой атомной отрасли

Уже на этапе обследования выяснилось, что первый энергоблок восстановлению не подлежит из-за коррозийного повреждения. Второй удалось восстановить благодаря качеству металла внутренней поверхности корпуса реактора, имеющий двухслойную защитную наплавку из коррозионностойкой стали. Это и обеспечило сохранность корпуса реактора во время его простоя. В целом на станции было проведено полное обследование систем и оборудования, восстановлено техническое состояние и функциональность всех систем, проведена модернизация оборудования для повышения характеристик безопасности.

В течение кратчайших сроков армянскими атомщиками было разработано и реализовано более сотни крупных и около тысячи мелких мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности и надежности станции. Все работы велись совместно с российскими предприятиями, специализирующимися в разработке и проектировании реакторного оборудования. Среди них — конструкторское бюро “Гидропресс”, НИЦ “Курчатовский институт”, машиностроительный завод “ЗиО Подольск”, Кировский машиностроительный завод и др. Наряду с этим были привлечены также и международные организации, в частности, МАГАТЭ.

Столь масштабные работы по перезапуску атомной станции, находившейся в простое больше шести лет, делались впервые в истории мировой атомной энергетики. И, как говорят непосредственные участники процесса, это стало огромнейшим опытом и вкладом в развитие всей атомной отрасли на международном уровне. Тем более, что после проведенных работ уровень безопасности введенного в строй второго энергоблока был существенно повышен по сравнению с состоянием ААЭС перед ее остановкой в 1989 году и максимально приближен к международным требованиям.

Новая страница в истории ААЭС

Возобновление работы АЭС позволило на четверть увеличить выработку электроэнергии в стране. Но главное, это стало наглядным примером того, что именно атомная станция является реальным гарантом энергетической независимости и безопасности Армении.

“Сегодня доля Армянской АЭС в энергосистеме республики приближается к 40 %. Сохранение и развитие атомной энергетики имеет для нас стратегическое значение. Помимо этого, в связи со сложившейся ситуацией в регионе стоит отметить, что обеспечение безопасности Армянской АЭС, как единственной действующей атомной электростанции в регионе, является нашим приоритетом, и вытекает из интересов региональной безопасности”, — отметил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

Новая страница в истории Мецаморской АЭС открылась ровно семь лет назад, после подписания в декабре 2013 года соглашения о сотрудничестве между Арменией и Россией в сфере ядерной безопасности. Этим документом была предусмотрена модернизация армянских инфраструктур атомной энергетики, обеспечение высокого и стабильного уровня ядерной безопасности на соответствующих объектах, в частности, на Армянской АЭС.

Изначально комплекс мероприятий, нацеленных на продление сроков эксплуатации второго энергоблока действующей АЭС, был подразделен на два этапа. На первом осуществляется диагностика систем, оборудования, компонентов и сооружений АЭС. В этом направлении уже завершено обследование нескольких тысяч единиц оборудования, систем и компонентов. Параллельно была начата работа по второму этапу, в ходе которого проводится необходимая замена и модернизация узлов, приборов на станции для получения лицензии на эксплуатацию на дополнительный срок. А также выполнение мероприятий по повышению уровня безопасности Армянской АЭС, в том числе предложенных в отчете по результатам стресс-теста, выполненного в рамках технического содействия Европейской Комиссии.

С прицелом на перспективу

На сегодня процесс комплексного обследования энергоблока, по сути, уже закончен. Все субподрядчики свою работу выполнили, обобщающий отчет готов, а проект программы подготовки второго энергоблока к дополнительному сроку эксплуатации официально передан на рассмотрение соответствующим ведомствам, что и станет основанием для реализации этапа модернизации Мецаморской АЭС и продления сроков ее эксплуатации на 10 лет.

Этот масштабный проект без преувеличения можно назвать одним из важнейших в отечественной сфере энергетики, для реализации которого Россия выделила порядка 270 млн долларов кредитных и еще 30 млн долларов грантовых средств. Работы по проекту ведутся совместно с российской госкорпорацией “Росатом”, причем, как армянские, так и российские атомщики неоднократно заявляли, что проект осуществляется успешно и по плану.

“Стабильность в регионе и обеспечение мирной обстановки позволят завершить работы в установленные сроки, и успешно продлить срок эксплуатации станции до 2026 года”, — пояснил министр территориального управления и инфраструктур Армении.

И хотя еще рано об этом говорить, но эксперты сферы на основе предварительных показателей комплексного обследования действующего энергоблока ААЭС утверждают, что срок его эксплуатации можно продлить не только на 10 лет, но и гораздо больше. Тем более, что опыт вторичного продления сроков эксплуатации аналогичного типа ректоров уже имеется на многих АЭС, в том числе Кольской, Нововоронежской АЭС в России, “Ловиса” в Финляндии, “Пакш” в Венгрии и др. При этом, как отмечают наши атомщики, тратя огромные средства сейчас в размере около 300 млн долларов на модернизацию и повышение уровня безопасности станции, продлевать срок действия блока на 10 лет очень мало. Учитывая то, что подобные блоки можно использовать 60 лет, а наш второй реактор был пущен в эксплуатацию в 1980 году (не говоря уже о том, что несколько лет он вообще не работал), то теоретически срок его эксплуатации может быть в дальнейшем продлен до 2040 года.