В Ереване планируется открыть Центр протезирования для раненых солдат

В прошлом номере нашей газеты мы уже писали о том, что в послевоенный период одним из важных вопросов, связанных с реабилитацией наших воинов, является их протезирование. Страшные ранения (потеря верхних и нижних конечностей) стали одними из самых распространеных увечий, с которыми пришлось столкнуться армянским медикам в дни войны. И сегодня их усилия направлены на общую консолидацию вокруг проблемы возвращения в строй молодых парней.

В этом контексте очень обнадеживающую информацию предоставил “Реабилитационный центр защитника Отечества” (его еще называют “Дом солдата”), при котором в скором времени планируется открыть Центр протезирования. Задача одна — ничего не жалеть для защитников Родины, вылечить их и вернуть к полноценной жизни. И если все сложится хорошо, Центр протезирования будет открыт уже в январе будущего года. Помещение для нового корпуса уже есть, и после его открытия число проходящих лечение воинов значительно увеличится. Отметим, что после начала войны “Дом солдата” принял около 200 военнослужащих, которым были оказаны стационарные, амбулаторные и выездные услуги.

О новом Центре протезирования на днях в видеосюжете проекта “Зинуж” МО РА рассказала директор “Реабилитационного центра защитника Отечества” Айкуи Минасян. По ее словам, при Центре будет открыта еще и специализированная мастерская по изготовлению протезов. Кстати, лучшее оборудование для современного протезирования уже в пути, и скоро оно будет в Армении.

“Мастерская будет оснащена сверхсовременным немецким оборудованием, здесь будут работать специалисты, прошедшие соответствующую переподготовку. Сейчас мы готовим наших пациентов к протезированию, поскольку это тоже очень важная работа. Ни один раненый солдат не останется без реабилитации или протезирования”, — заверила Айкуи Минасян, добавив, что речь идет идет о протезировании как нижних, так и верхних конечностей, что на порядок более сложный процесс.

— Параллельно с протезированием наши пациенты получат и реабилитационное лечение. Будет функционировать лаборатория движения, которая будет предоставлять специалистам цифровое изображение биомеханики всего тела. Это позволит правильно осуществить протезирование. Одним из первых солдат, кому сделают протез, станет сержант Жора Согоян. Защищая в Гадруте боевые позиции, 19-летний солдат потерял левую ногу. Говорит, что в дни войны думал не столько о своем здоровье, а волновался о том, как там на передовой приходится его боевым товарищам. “Постоянно думал о том, как там ситуация на передовой и мои товарищи, как они без меня, почему я оставил их там одних, и думал, что если быстро поправлюсь, вернусь к ним”, — рассказывает Жора, добавляя, что парни на передовой ни на минуту не падали духом. Единственное, что причиняло им огромную боль — безвозвратная потеря друзей. И даже это не заставляло ломаться: поддерживая и придавая друг другу силы, они продолжали воевать.

“Эта сила нам была дана для того, чтобы отстаивать наши земли. Мы знали, что это наши земли, стояли прямо на передней линии, не боялись и ждали приказа идти вперед”, — продолжает сержант Согоян.

А вот мобилизованный в дни войны Мкртич Джаноян получил осколочное ранение правой руки от взорванной беспилотником машины. Поначалу не мог шевелить рукой, но благодаря лечению специалистов Реабилитационного центра, которые проводили с ним соответствующие упражнения, постепенно двигательные функции руки стали восстанавливаться. Он хранит много воспоминаний о днях войны, но среди запомнившихся моментов — это уничтожение вражеской техники, в частности, точечным ударом огнеметной системы ТОС.

Офицер армянской армии Аветис Арутюнян же вел оборонительные бои в одной из самых горячих точек -в Джракане. Идя на помощь товарищам, Аветис с группой своих солдат вступил в бой с превосходящими силами противника и был ранен. “Врагов было очень много — порядка 500, а я взял с собой 5 человек. Заняли позицию, легли на землю и начали отстреливаться. И в это время меня ранили. Пуля повредила челюсть: вошла под глазом и вышла через шею”, — говорит Аветис Арутюнян. Сейчас он чувствует себя хорошо, поправляется. Вспоминает, что когда его ранили, хотел покончить с жизнью, чтобы не попасть в плен: “Когда меня ранили, один из моих солдат закричал: “Арутюняна подбили!” А я ему сказал, чтобы он сорвал кольцо с гранаты и дал ее мне, потому что не хочу попадать в плен. Мой боевой товарищ стал плакать и говорить, что не оставит меня…” По словам офицера, многие успехи, которые были достигнуты в дни войны, стали возможными благодаря единству солдат и их командиров, храбрецов, не щадивших своих жизней ради товарищей. Битву, которую они вели с азербайджанско-турецкими войсками и террористами, Аветис Арутюнян считает победой.

— Во время войны у меня сложилось такое впечатление, что мы сможем противостоять любой армии мира. Наша армия выполнила свою задачу. И даже более того”, — уверенно констатирует Аветис Арутюнян.

Напомним, что “Реабилитационный центр защитника Отечества” основан благотворительной общественной организацией “Содействие раненым солдатам и военным с ограниченными возможностями” при содействии Ереванского государственного медицинского университета им. Гераци (ЕГМУ) и Министерства обороны РА. Реабилитационный центр защитника Отечества оснащен сверхсовременным оборудованием, необходимым для реабилитационного лечения, аналогов которому нет во всем регионе. Здесь применяются новейшие методы реабилитационного лечения и сверхсовременные исследовательские технологии. В частности, система тестирования оборудования, работающего методом биологической обратной связи (БОС), что позволяет сделать результаты лечения четко измеримыми и сопоставимыми. По итогам предварительных тестов для каждого пациента моделируется индивидуальная реабилитационная программа. Вышеуказанные методы и технологии делают реабилитационный процесс более эффективным и комплексным и значительно сокращают сроки лечения. Центр функционирует на базе Первой клинической больнице ЕГМУ, что дает возможность пользоваться профессиональными услугами всего профессорско-преподавательского состава университета. В случае необходимости центру доступны реанимационное отделение университетского больничного комплекса, лаборатория, исследовательскоеоборудование. Благодаря этому, кроме восстановительного лечения, здесь проводится также лечение сопутствующих заболеваний.