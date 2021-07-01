Капитан столичного «Алашкерта» Артак Григорян и главный тренер ереванского «Арарата» Вардан Бичахчян стали лауреатами прошедшего чемпионата армянской премьер-лиги по футболу по результатам опроса, проведенного республиканской федерацией по этому виду спорта.

По итогам голосования с участием главных тренеров 7 клубов отечественного высшего дивизиона и стольких же журналистов, 33-летний полузащитник набрал 41 очко. В первой тройке оказались также его одноклубник Давид Давидян (30) и нигерийский полузащитник ереванского «Урарту» Иву Угочукву (22). Всего голосовавшие отметили в своих бюллетенях имена 18 игроков.

Лучшим тренером первенства страны 2020/21 годов признан гюмриец Вардан Бичахчян, под руководством которого «Арарат» занял 4 место в турнире и выиграл кубок Армении. Он получил 71 очко, опередив Дмитрия Гунько («Ноа», 46 очков) и другого российского специалиста Александра Григоряна («Урарту», «Алашкерт», 38).