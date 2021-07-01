Переговорный процесс по проекту Соглашения о применении в ЕАЭС электронных навигационных пломб для отслеживания перевозок близится к своему завершению. По крайней мере, на площадке Евразийской экономической комиссии он уже вышел на финишную прямую, о чем на днях сообщил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

«Мы в Комиссии стремимся к тому, чтобы завершить работу над соглашением и представить его для подписания главам государств ЕАЭС осенью 2021 года», – пояснил он.

Но для того, чтобы уложиться в эти сроки, нужен комплексный и согласованный порядок взаиморасчетов, добавил глава Коллегии ЕЭК. И в связи с этим национальные операторы должны в максимально короткие сроки согласовать механизм формирования и применения тарифа на свои услуги.

В том числе договориться об ориентировочной стоимости навигационной пломбы и услуг, связанных с отслеживанием перевозок.Поэтому на первый план выходит вопрос таможенного сотрудничества для стран ЕАЭС, учитывая то, что решения в этой сфере, как правило, имеют наднациональный характер.

На самом деле, в условиях пандемии евразийские страны стали больше ориентироваться на реализацию транзитного и логистического потенциалов, исходя из того, что подобный подход может обеспечить, скажем так, лучшую связуемость территорий. Совместно с транспортными министерствами стран Союза в ЕЭК на сегодня уже завершена подготовка проекта «дорожной карты» по реализации транспортной политики ЕАЭС на 2021-2023 годы.

И уже в ближайшей перспективе планируется решать вопросы регулирования смешанных и контейнерных перевозок, расширения воздушного сообщения, развития скоростных и высокоскоростных транспортных систем.

Мероприятия, включенные в проект «дорожной карты», как отметили в пресс-службе ЕЭК, развивают положения «Договора о ЕАЭС», касающиеся транспорта и инфраструктуры. При этом сам документ предусматривает работу по гармонизации законодательств стран ЕАЭС, внедрению в Союзе электронных транспортных документов, развитию смешанных и контейнерных перевозок, а также комплексному развитию евразийских транспортных коридоров, в том числе транспортно-логистических центров.

Контроль за грузом в режиме реального времени

Все это предполагает создание единой информационной платформы, так называемой экосистемы цифровых коридоров для ЕАЭС, посвященной логистике транспорта. Благодаря ее внедрению предполагается сократить сроки пассажирских и грузовых перевозок, а также упростить транзит по территории Союза.

Если вкратце, то это открытая цифровая среда обмена логистической информацией, которая включает цифровые платформы и информационные системы. При этом их владельцами и операторами могут являться как бизнес, так и органы государственной власти. Сама экосистема будет интегрировать информацию о транспортных средствах, экипажах, грузах, разрешительных и сопроводительных документах на всех этапах перевозки и технологических операций.

На практике реализация проекта по созданию экосистемы цифровых коридоров предполагает более 100 проектов, первым из которых как раз и стало внедрение навигационных цифровых пломб. Это своеобразный бортовой компьютер, несущий всю необходимую для осуществления перевозки информацию.

Пломбы планируется установить на грузовые отсеки автомобилей, благодаря чему получить несанкционированный доступ к грузу будет нельзя. Пломба будет самостоятельно передавать данные в надзорные органы о том, что с ней происходит, и тем самым контролирующие органы фактически смогут в онлайн режиме следить за перемещением грузов.

Именно для этого и будет создана единая цифровая платформа внутри стран ЕАЭС, где национальные операторы в режиме реального времени смогут обмениваться информацией о пути следования грузов. При этом любое транспортное средство будет перемещаться с электронной навигационной пломбой той страны, где ее установили, и будет отслеживаться цифровой системой того государства, по территории которого осуществляется транспортировка.

В скором времени также планируется запустить на территории ЕАЭСцелый ряд таких проектов в транспортной сфере. Хотя некоторые из них, например, проекты по переводу сопроводительных документов в электронный формат, могут занять порядка двух-трех лет, поскольку нужно, чтобы их признали все страны ЕАЭС.

Речь идет, в частности, о документах, связанных с крупными грузами, где основная проблема для ЕАЭС заключается в том, что в каждом государстве-члене интеграционного объединения действует своя форма электронного документооборота.

Вместо бумажной волокиты – электронный обмен данными

Завершить формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров планируется к 2025 году.Что касается Армении, то, судя по недавним заявлениям и.о. министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна, наша страна готова и имеет достаточные ресурсы для разработки и внедрения услуг экосистемы цифрового транспортного коридора ЕАЭС.

Ведь для нас задействование этой системы особенно важно, учитывая то, что Армения связывается с рынком других стран ЕАЭС только через КПП «Верхний Ларс» в Грузии. Поэтому запуск цифрового транспортного коридора, по словам главы Министерства территориального управления и инфраструктур, значительно снизит административные сложности в ходе осуществления товарооборота.

На этот счет имеются и предварительные расчеты, согласно которым с внедрением систем предварительной регистрации очередей в пропускном пункте, системы электронизации документооборота и пр. на 20-30% сократятся транспортные издержки. Плюс, это отразится на скорости и цене доставки товаров. Кроме того, по словам г-на Папикяна, в Армении планируется внедрение системы электронного контроля за весом и объемом товаров, разрабатываются правовые механизмы и технические возможности использования электронных печатей.

В целом же реализация этого масштабного проекта позволит странам Союза решить сразу несколько важных задач. Прежде всего, избавиться от бумажного сопровождения транспортно-логистических операций, полностью перейдя на электронный обмен данными. Кроме того, можно будет создать единые стандарты для транспортно-логистических сервисов и перейти на сквозную интегрированную систему надзора, основанную на анализе данных, что снимет с перевозчиков большую долю административной нагрузки.

Как отмечают в Евразийской экономической комиссии, на сегодня все страны ЕАЭС заинтересованы в цифровизации транспортных потоков. Ведь помимо всего прочего, это позволит им конкурировать с альтернативными путями товаров из Европы в Китай. Перевозчики же смогут выбирать самые выгодные способы доставки товаров и отслеживать, где находятся грузы.