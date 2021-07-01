Доходы Армении в прошлом году составили 1 трлн 563 млрд драмов, расходы – 1 трлн 989 млрд драмов, дефицит составил 334 млрд драмов

Таковы, как говорится, контрольные показатели выполнения Государственного бюджета РА за 2020 год, отчет о котором правительство представило парламенту.

Отметим, что обсуждение этого отчета на профильной комиссии Национального Собрания началось еще в начале июня. Окончательное обсуждение документа состоялось на стартовавшей в среду внеочередной сессии НС. Так что заявивший о самороспуске парламент в последний момент успел-таки обсудить этот важный документ.

Кстати, согласно заключению профильной комиссии, в минувшем году Армении удалось обеспечить достаточно высокую макроэкономическую стабильность.

По словам и.о. министра финансов Атома Джанджугазяна, представившего документ, 2020-й год стал исключительным годом в плане негативных развитий, имея ввиду, естественно, сначала пандемию коронавируса, а затем и трагическую Арцахскую войну.

Логика политики Государственного бюджета полностью была построена на приоритетах программ правительства. Однако, учитывая сложившуюся в течение года ситуацию, исполнительная власть в рамках своих полномочий пересмотрела приоритеты и внесла в документ радикальные коррективы. Исходя из сложившейся ситуации, это было неизбежно.

Главный финансист страны напомнил, что госбюджет-2020 был утвержден на основе оптимистичных развитий 2019 года, но пандемия и война изменили ожидания экономического развития. В течение года Армения, как и все страны мира, пересмотрела свою фискальную политику, приспособив ее к периоду экономического спада.

Был даже запланирован бюджет на антикризисные меры в размере около 215 млрд драмов. Но не все было использовано, однако, по словам представителя правительства, Армения не отклонились от логики отраслевой политики, вытекающей из программы правительства.

Что касается самого болезненного для экономики любой страны вопроса – внешнего госдолга, – то в минувшем году он составил 7 млрд 969 миллионов долларов США, из которых 7 млрд 509 млн долларов – долг правительства.

А это означает, что мы перешагнули порог, который оценивается как управляемый диапазон в вопросе внешнего госдолга. Такова оценка представителя правительства – и.о. министра финансов РА. При этом господин Джанджугазян подчеркнул, что мы не усугубили проблемы в сфере долга.

Согласно отчету правительства, объем экономического спада составил 7,6 процента, однако после уточнения статистических данных он составил 7,4 процента.

Средняя инфляция находилась в управляемом диапазоне и составила 1,2 процента.

Заключения по отчету правительства представили председатель Центрального банка Мартин Галстян и председатель Аудиторской палаты Левон Еолян.

Вчера парламент голосованием утвердил отчет правительства о выполнении Государственного бюджета Республики Армения за 2020 год. За документ проголосовали 72 депутата.

Судя по выступлениям некоторых не прошедших в депутатский корпус НС VIII созыва народных избранников, которые выражали благодарность коллегам за совместную работу, надо полагать, что это было последнее пленарное заседание нынешнего парламента – так сказать, последний звонок НС VII созыва, функционировавшего около двух с половиной лет.