На фоне глобального потепления традиционное орошение, как таковое, уже не имеет будущего. Подобную оценку озвучил на днях и.о. премьер-министра Никол Пашинян в ходе заседания, которое было посвящено проблемам орошения в Армении.

В этом смысле, продолжил глава правительства, ключевым направлением в сельскохозяйственной сфере нашей страны должно стать применение новых технологий, в том числе, капельного орошения.

При этом напомнил, что власть обязалась построить и восстановить водохранилища, увеличив тем самым объемы накапливаемой воды. Поэтому необходимо начать процесс строительства более десятка водохранилищ, указал и.о. премьер-министра. Понятно, что за год-два невозможно полностью изменить ирригационную систему. Но реформы надо начать уже сейчас, констатировал он.

Что конкретно планируют власти реализовать в плане строительства новых водохранилищ, и на какой стадии находятся некоторые из уже начатых проектов, – в материале «РА».

Когда речь идет о воде, торг не уместен

Начнем с того, что географическое расположение нашей страны дает широкие возможности для управления водными ресурсами за счет водохранилищ. На сегодня в Армении имеется около 90 разных по объему и размерам водохранилищ. Но проблема в том, что при запасах питьевой и оросительной воды более чем в 7 млрд. кубометров в год, Армения использует всего лишь 2,3 млрд. кубометров, а остальное течет в Каспийское море. Плюс Турция последние годы активно строит новые водохранилища на реках Карс и Аракс, проводя тем самым планомерную и последовательную политику водной блокады Армении.

Дело дошло до того, что еще в конце 2013 года Армения на правительственном уровне озвучила обеспокоенность односторонним решением Турции о строительстве водохранилищ на реках, влияющих на формируемые в Араратской долине водные ресурсы. Ответом на «водную экспансию» Турции могло бы стать строительство в Армении новых водохранилищ. Поэтому еще несколько лет было анонсировано о реализации масштабных проектов по строительству четырех крупных водохранилищ.

Новое водохранилище планировалось построить в Веди с общим объемом в 29 млн кубометров, в Егварде – 90 млн кубометров, далее следовало Капское водохранилище, где на первом этапе предусматривалось охватить объем в 25 млн кубометров, а на втором – до 60 млн кубометров. И, наконец, еще одно водохранилище – на реках Селав и Мастара с общим объемом в 10 млн кубометров.

Расходы на эти программы оценивались в несколько сот миллионов долларов. Но, как говорится, когда речь идет о воде, торг неуместен. Раздобыть финансовые ресурсы планировалось за счет кредитных программ. Источниками же финансирования, как ожидалось, должны были стать такие международные доноры, как Агентство международного сотрудничества Японии, Евразийский банк развития, Французское агентство развития, немецкий банк KFW и др.

За счет ливневых потоков рек Веди и Хосров

Первым в этом списке было Вединское водохранилище, строительство которого могло бы свести на нет риск опустынивания и засоления почвы для Араратской долины, которая, к слову, кормит всю Армению. Само строительство в Веди началось в начале весны 2017 года с задействованием армянской компании «Саакяншин» и иранского консорциума «Pega Constaction». В общей сложности строительство Вединского водохранилища и ирригационной системы оценивалось в 90 млн евро. Еще в декабре 2015 года правительство одобрило к подписанию кредитное соглашение с Французским агентством развития на сумму 75 млн евро, предусмотренные для строительства Вединского водохранилища. Остальные средства предусматривалось вложить со стороны правительства в качестве софинансирования проекта.

Ожидания от ввода в строй Вединского водохранилища были довольно большие. Заполняться оно должно было за счет ливневых потоков рек Веди и Хосров, а затем обеспечить орошение свыше 4 тыс. га земель в Араратской долине, заменив при этом механический полив на самотечное орошение на территории около 2,8 тыс. га. Более того, новое водохранилище позволило бы не только гораздо эффективнее организовать сбор воды, но и намного рациональнее организовать систему орошения.

Кстати, программа строительства водохранилища имела и второй этап, во время которого при финансировании Французского агентства развития на прилегающих к водохранилищу общинах планировалось внедрить капельную систему орошения. Такой расклад привел бы к сокращению потребления воды в прилегающих общинах, позволив одновременно доставлять больше воды в более далекие общины.

Изначально планировалось завершить реализацию проекта через четыре года с момента его старта, то есть уже в нынешнем году. По крайней мере, в июле 2019 года председатель Водного комитета Вардан Мелконян заявил, что строительные работы на водохранилище Веди должны завершиться в августе 2021 года. «Мы сделаем все, чтобы строительные работы завершились своевременно», – пообещал он.

Облегчить ношу Севана

Еще одним крупным проектом должно было стать строительство Егвардского водохранилища, которое заметно ослабило бы зависимость от озера Севан, экономя ежегодно около 50 млн кубометров воды. Новое водохранилище позволило бы ежегодно резервировать около 90 млн кубометров воды и расширить площади орошаемых земель на 3 тыс. га. К тому же сократились бы расходы на насосное и механическое орошение, поскольку из-за своего положения Егвардского водохранилище позволило бы осуществлять водоснабжение самотечным путем.

По сути, речь шла не о строительстве с нуля, а о продолжении начатой еще в 1984 году программы по задействованию Егвардского водохранилища, которая в то время имела союзное значение и соответственно финансировалась Москвой. Основной упор в то время был поставлен на то, что строительство водохранилища необходимо для сохранения уровня воды в Севане. Ведь тоннель Арпа-Севан построили для того, чтобы поднять уровень воды в Севане. И все бы хорошо, да только, с другой стороны, эту же воду фактически спускали, используя для орошения. Егвардское же водохранилище должно было взять эту нагрузку на себя.

Работы по реализации этого масштабного проекта начались в июне 2014 года, когда по инициативе нашего правительства Агентство международного сотрудничества Японии за счет собственных финансовых ресурсов приступило к осуществлению технико-экономического исследования, за которым должна была последовать детальная разработка проекта. К строительным работам предусматривалось приступить в 2018 году и завершить весь процесс в течение пяти лет.

Однако в конце 2017 года в правительстве заявили, что работы приостановлены из-за дороговизны проекта и его низкой эффективности. Интересно то, что спустя два с половиной года после этого глава Водного комитета Вардан Мелконян заявил, что ведутся переговоры с донорскими организациями и частными лицами на предмет старта строительных работ Егвардского водохранилища. Пока что новостей о ходе переговоров нет, учитывая то, что на протяжении всего прошлого года из-за пандемии многие процессы повсеместно были приостановлены.

Работы возобновились, но до финиша не дошли

Что касается Капского водохранилища, то его строительство началось еще в 1980-х годах на реке Ахурян вблизи села Капс в Шираке. Предполагалось, что по завершении реализации проекта орошаемыми станут пахотные земли в Артикском и Анийском районах, улучшится также система орошения вокруг Ахуряна. Однако после развала СССР строительство этого водохранилища, как и Егвардского, было прекращено.

Но в случае Капса работы все же возобновились несколько лет назад. С момента старта проекта в 2014 году было инвестировано около 37,5 млн долларов с целью восстановления оросительной системы и обеспечения перехода с механического на самотечную систему орошения. В рамках же второго этапа программы планировалась реконструкция оросительного водного туннеля Кумайри и создание трубопроводной системы.

На сегодня стоимость окончательной реализации проекта по строительству Капского водохранилища оценивается в 60 миллионов евро. Его планируется реализовать в сотрудничестве с немецким банком KfW. С задействованием этого водохранилища объемом в 25 млн кубометров воды, но с возможностью дальнейшего увеличения до 60 млн кубометров, площадь орошаемых земель увеличится на 5-7 тыс. га, плюс улучшится водоснабжение ныне орошаемых территорий в Талинском регионе.

В целом же проект Капского водохранилища предусматривает строительство вспомогательных сооружений плотины Капского водохранилища, оснащение пунктов гидрологических наблюдений реки Ахурян (от водохранилища Арпи до Ахурянского водохранилища), строительство дополнительных станций, создание централизованной базы данных (система SCADA). Наряду с этим появится возможность заменить механическое орошение порядка 2280 гектаров земли на самотечное, что позволит сэкономить 1,3 млн. кВтч электроэнергии в год.

Однако в ходе исследований, проведенных Министерством территориального развития, выяснилось, что даже при строительстве водохранилища объемом в 25 млн куб. м. возникнет необходимость переселения жителей ближайшего села Джрадзор, где сейчас проживает порядка 350 человек. Эта небольшая деревня, расположенная по соседству с селом Капс, является частью укрупненной общины Амасия в Ширакской области. В середине прошлого года правительством было принято решение о строительстве нового села, где будет построено около 80 домов по современным стандартам, что обеспечит людям хорошие условия жизни.

К началу строительных работ Капского водохранилища планировалось приступить уже в течение 2021 года. Но из-за пандемии, а затем и военной обстановки в стране эти сроки сдвинулись. И теперь ведутся обсуждения, связанные как со сроками финансирования программы, так и началом строительных работ.