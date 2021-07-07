Не стало нашего признанного музыканта, короля дудука – «Дуду-кинга»,- как его любили называть друзья, легенды и звезды мировой музыки Дживана Гаспаряна. Он скончался на 93-м году жизни. Народный артист Армении, обладатель четырех золотых медалей ЮНЕКО, награды WOMEX (World Music Expo 2002) за заслуги перед музыкальным искусством, музыкант, выступавший с Кронос-Квартетом, Венским, Ереванским и Лос-Анжелесским симфоническим оркестрами и такими звездами, как Андреас Волленвейдер, Лайонел Ричи, Питер Гейбриэл, Ганс Циммер, Брайан Мэй, Майкл Брук и др. – перечислить все награды, титулы и достижения любимого музыканта невозможно.

А сколько легенд о нем ходило! Например, что играть на дудуке он научился самостоятельно, во время Великой Отечественной войны: играл на улице, чтобы прокормить себя, младшего брата и сестру. И что после войны он в составе армянской делегации выступал в Кремле перед товарищем Сталиным и так понравился вождю, что тот подарил ему часы, которые, правда, в тяжелые послевоенные годы пришлось продать. Кстати, обе эти истории – чистая правда…

Армянин, удивлявший весь мир своим искусством, покорил даже великий Голливуд. Взять хотя бы оскароносный фильм “Гладиатор”, за музыку к которому Дживан Гаспарян получил “Золотой глобус”. Впрочем, число голливудских блокбастеров, которым дудук Гаспаряна придал особый колорит, исчисляется десятками – «Русский дом» и «Онегин», «Ворон», «Последнее искушение Христа» режиссера Мартина Скорсезе и др.

Дживан Гаспарян пользовался большой любовью и уважением как среди народа, так и среди своих коллег, в том числе и всемирно известных музыкантов. Можно вспомнить хотя бы концерты, связанные с его 80-летием – цикл «Дживан Гаспарян и друзья», состоявшиеся в Ереване в 2008 году. Тогда ему пришлось отложить на месяц свой праздничный концерт в Ереване (день рождения у маэстро был 12 октября) и отметить юбилей в ноябре.

Это пришлось сделать как раз из-за друзей и почитателей – знаменитых зарубежных музыкантов, которые ради этого события решили не только лично присутствовать на мероприятии, но даже изменить свои гастрольные графики.

Поздравить живую легенду и выступить под его дудук на юбилейном концерте на сцене СКК им. К.Демирчяна в Ереван тогда приехали такие звезды, как итальянский певец Зуккеро, флейтист Педро Эустаче, немецкий музыкант-инструменталист Андреас Фолленвайдер, российский рок-идол Борис Гребенщиков, а также знаменитые группы «Alan Parsons Live Project» и «Planet X». К ним присоединились и наши исполнители – Анна Маилян, Флора Мартиросян, Арарат Петросян, а также признанные танцевальные коллективы республики.

Находясь в Ереване, друзья маэстро от всей души делились своими эмоциями с журналистами. Например, немецкому музыканту Андреасу Фолленвайдеру, для которого участие в концерте маэстро – большая честь, «Дживан Гаспарян разбил сердце своими прекрасными исполнениями”. Педро Эустаче, чьи любовь и уважение к армянской легенде сквозили в каждом обращении к нашему музыканту, называл его не иначе как «Дживан джан». Играть на дудуке его научил именно Дживан, а потому в музыкальном мире его часто называют учеником Дживана.

«Для меня важно то, кем является человек. Дживан Гаспарян очень близок мне по духу, он мне как отец»,- отметил известный флейтист.

У клавишника и основателя коллектива «Planet X» Дерека Шириняна тоже своя история: в 2006 году он работал над записью новой композиции «Пролог битвы» и по совету друга решил пригласить к работе Дживана Гаспаряна. Эту композицию он потом исполнил перед армянскими зрителями вместе с продолжателем династии «Дживанов»- внуком дудукиста.

Можно еще долго вспоминать маэстро Дживана, в особенности армянским журналистам, которые его очень любили – за добрый и веселый нрав, открытость и доброжелательность. Он легко и непринужденно общался, не только с прессой, но и простым народом, будучи одним из ярких его представителей – «солью земли армянской»- мудрым, добрым и очень талантливым.

Покойся с миром, Дживан джан! Ты еще при жизни стал легендой, и слава твоя и память о тебе надолго останутся в народной памяти.