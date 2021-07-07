В районе Конд, возникшем в VII веке, находятся самые старые дома Еревана, существованию которых сегодня угрожают риелторы и прочие акторы сферы недвижимости.

Осознавая важность и необходимость сохранения этого наследия (например, образцов персидской архитектуры, руин мечети 1687 года ), посольство Франции в Армении и Центр Гёте, в сотрудничестве с университетами, общественными организациями и операторами сферы культуры инициировали фестиваль «КОНДенсированный» /«Kondensé / Kondensiarte Diversität»/.

Он открылся 5 июля и до 11 июля включительно представит ряд культурных и научных мероприятий. Фестиваль, спонсируемый Франко-немецким гражданским фондом, направлен на повышение осведомленности об архитектурном наследии и туристическом потенциале старого района нашей столицы, а также предлагает летнюю культурную программу, которая может иметь продолжительный характер за счет вовлеченности в нее местных учреждений и ассоциаций.

В рамках фестиваля, фактически направленного на защиту Конда, открылся бесплатный летний учебно-художественный лагерь для детей и молодежи «Конд Арт Кэмп» («Kond Art Camp») под руководством армянских, немецких и французских архитекторов и художников.

Лагерь функционирует во дворе бывшей школы №23 на улице Руставели, 17. «Конд Арт Кэмп» включает в себя самые разнообразные творческие занятия:10 июля с 11․00 по 13.00 (для детей) и с 17․30 по -19․30 (для молодежи) здесь будут работатьмастерские граффити и шаблонов, курсы росписи по шелку, которые координируются представителями армянской Visual Art Gallery и немецкой “Farbfabrique-Gängeviertel” (Гамбург). Французский иллюстратор Гийом Рейнар, в свою очередь, обучит желающих городскому графическому рисунку и шаблоной печати, а основатель фестиваля «Реанимания» Вреж Касуни – созданию анимационных фильмов.

А вот Айк Карапетян научит делать музыкальные инструменты. Еще один интересный учебный семинар посвящен работе с глиной и изготовлению кирпича-сырца – под руководством молодых армянских и французских архитекторов, прошедших обучение во французской ассоциации CRAterre.в нем примут участие выпускники Национальной высшей школы архитектуры Лиона (ENSAL) и Национального университета архитектуры и строительства Армении (НУАСА). 7 и 8 июня в 20․00 на улице Руставели 17 можно будет посмотреть французские и немецкие мультики с армянскими субтитрами.

Параллельно 10 июля , в Национальном университете архитектуры и строительства Армении состоится день дискуссий – научная конференция «Конд с разных ракурсов: проекты и перспективы», посвященная проектам по благоустройству Конда и его будущему развитию.

В обсуждениях примут участие армянские и французские архитекторы, градостроители, преподаватели, студенты, под руководством архитектора и преподавателя Лионской национальной высшей школы архитектуры Сьюзан Моно, в сотрудничестве с Государственным комитетом градостроительства, мэрией Еревана, Ереванским музеем архитектуры, а также градостроительными агентствами Лиона и Еревана.

Отметим, что участники мероприятия смогут посмотреть передвижную выставку проектов по благоустройству Конда. На ней будут представлены проекты, разработанные студентами первого и второго курсов магистратуры НУАСА и ENSAL, а также Агентством по градостроительству Лиона и «Ереван-проектом», что позволит совместить различные армянские и французские подходы и точки зрения на возможности развития Конда.

Фестиваль завершится 11 июля, на улице Руставели 17: здесь пройдет концерт Айка Карапетяна, будут представлены работы участников творческого лагеря и выставка «Конд с разных ракурсов: проекты и перспективы».