Эта онлайн-выставка — специальный проект DataArt, международной компании-разработчика программного обеспечения, которая никогда не забывает, что работает с людьми и для людей.

Коллекция IT-музея DataArt начала формироваться более десяти лет назад усилиями Глеба Ницмана, работающего в компании c 1999 года. Сейчас она включает несколько сотен артефактов: компьютеры, пьютеры, периферийные устройства и их отдельные компоненты, мобильные телефоны, носители информации, софт и памятные предметы.

С 2019 года параллельно пополнению коллекции команда музея записывает интервью и собирает фото- и видеоматериалы по истории вычислительной техники и информационных технологий в странах Восточной Европы.

Частью IT-музея DataArt является виртуальная выставка «Математические машины Армении», которая рассказывает об армянских инженерах-электронщиках и вычислительной технике, созданной ими во второй половине XX века.

Ереванский научно-исследовательский институт математических машин, открытый в 1956 году, стал одной из первых в СССР организаций, изначально ориентированных на разработку ЭВМ. Самые ранние крупные проекты ЕрНИИММ были сданы уже в начале 1960-х, за тридцать последующих лет армянские конструкторы сыграли заметную роль в истории развития вычислительной техники в Восточной Европе. В Ереване проектировали и собирали новые машины для науки и образования, промышленности и транспорта, управления и оборонных программ.

Среди наиболее заметных разработок ЕрНИИММ компьютеры семейства «Наири», эволюция которого едва не завершилась созданием полноценного советского ПК; первая в СССР автоматизированная система продажи ж/д билетов; самая сбалансированная машина международного проекта ЕС ЭВМ, вычислительные комплексы для стратегической авиации.

Проект «Математические машины Армении» освещает их историю на основании не только материалов из открытых источников и публикаций, но также интервью с бывшими сотрудниками ЕрНИИММ: конструкторами и разработчиками.

В рамках выставки представлено много интересной информации: рассказы сотрудников о конкретных разработках и жизни института, которые рассматриваются в общем контексте истории Еревана и Армении.

Также есть аудиозаписи – интервью известных специалистов, уникальные архивные фотографии, информация о главных архитектурных достопримеательностях Советской Армении и много другой полезной и познавательной информации о славном прошлом Армении – научном и не только.

Создатели выставки сделали это намеренно, поскольку убеждены, что работа ученых и инженеров тесно связана с общим состоянием культуры, самосознанием, условиями жизни, атмосферой, которая тогда царила в Ереване и нашей республике.