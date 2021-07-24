Наш российский соотечественник Артур Далалоян не смог сдержать эмоции в ходе квалификационных соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Переполненный чувствами он заплакал прямо во время выступления. «Я не смог совладать со своими эмоциями, что-то сломалось внутри. Я не мог контролировать свои чувства. С одной стороны, я чувствовал радость и счастье. Я гордился тем, что смог выйти на все упражнения. С другой стороны, я был расстроен, потому что не смог всё сделать идеально. Были моменты, в которых я мог выступить лучше. Так что у меня смешанные чувства. Буду ли выступать в финале? Хорошо, я сделаю это. Это не проблема для меня»,- приводит слова Далалояна «Чемпионат».

Гимнаст заявил, что только накануне старта он я изъявил желание выступить во всех шести упражнениях, почувствовал в себе силы. «Я был уверен в себе в вольных упражнениях и опорном прыжке. Сам от себя не ожидал, что покажу такую расхлябанность в вольных. Когда ехал в Токио, не знал, что буду прыгать вольные, но я их прыгал. Из-за этого эмоции перемешались. Мне надо приехать в Олимпийскую деревню и переоценить эту ситуацию. Нужно переварить. Режим соревнований нормальный, для меня самое ценное после этого всего – мне удалось собраться и выступить на коне. Я не знал, как на него выходить, нужно было первым выходить, делал разминку со слезами на глазах. По завершении упражнения меня опять захлестнули эмоции»,- рассказал Далалоян.

25-летний Далалоян, родившийся, кстати, в Тирасполе, в апреле нынешнего года получил серьезную травму ахиллова сухожилия и его участие в Олимпиаде было под вопросом. Однако, спортсмен смог форсировать восстановление.