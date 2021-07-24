Артур Давтян, показав 11 результат в упражнении на коне, не квалифицировался в финал этой дисциплины на олимпийских соревнованиях в Токио.

За свое выступление он получил 14,566 баллов. По регламенту, в финал проходят 8 лучших, но не более 2 человек из одной страны. Выше Давтяна обосновались 3 представителя Японии, 2 британца, 2 китайца, по одному гимнасту из Ирландии, России и Албании. Таким образом, с учетом вычета одного японца наш спортсмен числится десятым.

Ранее Давтян с первого места прошел в финал упражнения по опорным прыжкам, который состоится 2 августа.