Президент Республики Армения Армен Саркисян в ходе рабочего визита в Японию сегодня на Олимпийском стадионе в Токио наблюдал за выступлением гимнаста Артура Давтяна, представляющего нашу страну на летних Олимпийских играх. Спортсмен выступил в квалификационном раунде прыжков с шестом, набрав высокие баллы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

В беседе с журналистами президент Саркисян отметил, что впечатлен выступлением нашего спортсмена, и пожелал успехов олимпийской сборной Армении.

«Спорт – один из лучших способов представиться миру и познакомиться с миром. Участие в Олимпийских играх – это уже огромный успех. Представьте, мы имеем дело с молодыми людьми, которые вкладывают свою жизнь в достижение цели», – сказал президент Саркисян.