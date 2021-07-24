Представляющая Иран Армина Садегян не смогла пройти в финал олимпийских женских соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

Наша соотечественница, набрав в сумме 622,6 очка, заняла в квалификационном этапе 30 место среди 50 участниц. Первый результат у норвежки Дуэстад Жанетт, победившей с олимпийским рекордом (632,9 балла). В квалификационных соревнованиях спортсменки выполнили 6 серий по 10 выстрелов. Результат каждого выстрела оценивался с точностью до десятой, максимум – 10,9 баллов. В финал прошли 8 спортсменок, показавших лучший результат.

Победительницей в этой дисциплине стала китайская спортсменка Ян Цянь, провозглашенная первой чемпионкой Олимпийских игр в Токио. Она установила также олимпийский рекорд – 251,8 балла. Серебряная медаль досталась россиянке Анастасии Галашиной (251,1), а бронза у швейцарки Нины Кристен (230,6). В финале соревнования проходили по другому регламенту: две серии по пять выстрелов и затем выбывание слабейшей после каждых двух выстрелов.