В Токио подведены итоги первого дня мужских соревнований по спортивной гимнастике. 28-летний ереванец Артур Давтян в квалификации опорных прыжков с 14,866 очками поделил первое место с южнокорейцем Шин Джэ Хваном и вышел в финал, а в упражнении на коне он был только 13 и не продолжит борьбу за медали. Свои выступления спортсмен прокомментировал в беседе с корреспондентом «РА».

Он отметил, что вполне доволен результатом в опорном прыжке.

«Все получилось намного лучше, чем я ожидал. Особенно удачным вышел второй прыжок, словно компенсировавший прокол в виде большого шага во время первого прыжка. Впрочем, первый прыжок тоже получился неплохим, учитывая, что именно он является более проблематичным для меня. Словом, сегодня все сложилось удачно – лучше этого трудно представить»,- признался чемпион Европейских игр 2019 года в данной дисциплине Давтян.

Основную причину непопадания в финал упражнения на коне Артур считает уровень сложности своей композиции. При том, что 14,566 баллов являются рекордными для него в этом упражнении. К слову, золотую медаль на недавнем чемпионате Европы в Берне Давтян завоевал, набрав 14,266 баллов.

«В этой дисциплине мое упражнение менее сложное, чем у основных конкурентов. Я тут подсчитал, что у многих максимальная сложность достигает 16,5 очков, а у меня она составляет только 16. А ведь после чемпионата Европы я на 0,1 балл усложнил свое упражнение, также поменяв местами многие элементы. Учитывая то обстоятельство, что в таком виде я впервые выполнил данную композицию на соревновании, думаю, получилось хорошо. Я свое сделал. Конечно, могло быть и получше, но вышло так. Вообще, упражнение на коне – не мой конек. Поэтому в опорных прыжках у меня были более большие ожидания, чем в этом упражнении»,- отметил Артур.

Давтян верит в возможность своей победы на Олимпийских играх в Токио. «Главное – безупречно выполнить первый прыжок»,- говорит он. По словам гимнаста, в опорных прыжках его упражнение по сложности уступает только упражнениям южнокорейского и одного из турецких спортсменов. Остальным пяти участникам финала он по этому компоненту составляет вполне серьезную конкуренцию. Сложные прыжки выполнял также гимнаст из Гонконга, которому, однако, не удалось пройти в финал. «Остальное зависит от исполнения. Для меня любая медаль будет дорога, но, конечно же, хочется победить»,- заявил Артур Давтян.