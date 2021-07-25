Сильнейший европейский боксер в первой полусредней весовой категории Оганес Бачков уверенно стартовал на Олимпийских играх в Токио.

В поединке 1/16 финала весовой категории до 63 кг 28-летний гюмриец уверенно справился с Райаном Олстоном из островного государства Антигуа и Барбуда. Преимущество армянского боксера обозначилось с самого начала поединка. Уже в первом раунде он послал соперника в нокдаун. Бачков диктовал ход встречи и в оставшихся раундах. Он уверенно довел бой до победного завершения – 5:0.

31 июля, утром в 7 часов, Бачков в 1/8 финала встретится с азербайджанцем Джавидом Чалабиевым, который на первом этапе победил украинца Ярослава Харцыза.

Бачков – чемпион Европы 2017 года в весовой категории до 64 кг и сильнейший боксер в том же весе по итогам Европейских игр 2019 года.