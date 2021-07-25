Эльмира Карапетян, заняв 18 место в квалификации олимпийских соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров, не прошла в финальный этап. Обидно, но для успеха ей не хватило всего 4 очков.

Хание Ростомян

По результатам 6 серий из 10 выстрелов столичная спортсменка записала на свой счет 573 очка. Наименее удачно выполнила предпоследнюю серию – 92 очка из 100 возможных. Еще дважды она стреляла почти идеально – по 98 очков.

В трех других сериях на счету Карапетян 94, 95 и 96 очков. Таким образом, возможно, именно дрогнувшая в предпоследней серии рука стоила нашей снайперше попадания в финальную восьмерку. Кстати, 573 очка набрали еще пятеро спортсменок. Результат стрелков, квалифицировавшиеся в финал с 7 и 8 места, составляет 577 очков.

В шаге от финала остановилась также представляющая Иран Хание Ростамян, которой вообще не хватило 1 очка.