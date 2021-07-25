Посеянный на олимпийском турнире по теннису под 12 номером российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов в первом круге одиночного разряда победил со счетом 3:6, 6:1, 6:2 японца Йосихито Нисиоку.

Матч продолжался 1 час 49 минут. Следующим соперником 25-летнего москвича станет австралиец Джеймс Дакворт, выигравший на старте у словацкого теннисиста Лукаша Клейна со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:4). Вот что сказал Хачанов, слова которого цитируют российские СМИ, после победной игры: «Согласен, что стоило перенести матчи на более позднее время. Здесь очень жарко. К тому же в Токио большая влажность, в отличие от Австралии, США.

Честно говоря, в начале мне было тяжелее играть, чем в конце. Старался не думать о погоде, не накручивать себя. Кстати, с сегодняшнего дня у нас ввели правило, по которому каждый теннисист может брать паузу на 10 минут между сетами, чтобы охладиться, прийти в себя. Мы с Нисиокой взяли такую паузу – это было необходимо».

В парном разряде Хачанов и Андрей Рублев не смогли пройти первый раунд. Они в упорной борьбе уступили американскому дуэту Раджив Рам-Фрэнсис Тьяфо (7:6, 6:7, 10:12).