31 июля на Олимпийских играх в Токио гюмрийский боксер Оганес Бачков проведет поединок 1/8 финала с азербайджанцем Джавидом Челебиевым. Их пути впервые сойдутся на международных официальных соревнованиях.

Эта встреча назначена в 07:36 по ереванскому времени. Оба боксера во второй раз принимают участие в Олимпийских играх, однако в 2016 году Бачков выступал в весовой категории до 64, а его будущий соперник – 56 кг. На Олимпиаде в Токио Бачков и Челебиев сразятся в рамках весовой категории до 63 кг. Стоит отметить, что Оганес с 2014 года является одним из постоянных лидеров первого полусреднего веса, в то время как Челебиев начинал с весовой категории до 56 кг, затем перешел в категорию до 60 кг, а с прошлого года – в нынешнюю весовую категорию.

Бачков становился чемпионом Европы (2017), победителем Европейских игр (2019) и бронзовым призером мирового первенства (2017) в весовой категории до 64 кг, а также завоевывал «бронзу» в весе до 63 кг на чемпионате мира 2019 года. В активе Челебиева победы на чемпионате мира-2013 (в весовой категории до 56 кг) и Играх исламской солидарности-2017 (60 кг).

А еще Челебиев прославился своим лицемерием и откровенно расистскими заявлениями. Вот его заявления, сделанные после разных турниров. Мы специально не станем комментировать их, представив каждому человеку возможность сделать собственные выводы. Первое заявление азербайджанец сделал по завершении европейского отборочного турнира Олимпийских игр 2016 года в Турции, в котором он победил армянского боксера Арама Авагяна. Говоря о недовольстве армянской делегации судейством того турнира, Челебиев отметил: «Армяне всегда поступали подобным образом. Они во всех делах такие, не говоря уж о поражениях. Конечно же, они должны выступать с подобными нелепыми заявлениями, так как не могут смириться с поражением. Еще не стоит забывать, что побежденный – армянин. Разве он признается? Все было налицо. За нашим поединком следил весь мир. Все видели, как была одержана победа над армянином».

А вот его же заявление после поражения от казахского боксера Кайрата Ералиева на Олимпиаде-2016.

«На самом деле, я победил в этой встрече. Но судьи отдали победу сопернику. Все увидели, что выиграл я. В том числе это увидели и специалисты. Обидно, что на простом месте у меня отняли победу. Это нечестно по отношению ко мне»,- бросил в сердцах Челебиев. Тут, как говорится, «no comment».

А вот и пример пропаганды нетерпимости к другому народу, которая, кстати, не только осуждается, но и запрещена подавляющим большинством международных спортивных организаций. Впрочем, те редко реагируют на такие слова.

После того же турнира в Турции Челебиев заявил: «Мой товарищ по команде Абдулгадир Абдуллаев также завоевал лицензию, обыграв представлявшего Украину спортсмена армянского происхождения. Эта победа радует весь Азербайджан. Каждая победа, одержанная нашими спортсменами над армянами, радует не только меня или тренеров, но и весь наш народ. Мы рады и гордимся победой нашего товарища по команде над армянином также, как и весь наш народ».

Вообще, судя по данным boxrec.com, за свою карьеру Челебиев четырежды встречался с армянскими боксерами. Пока общий счет – 2:2. По одной победе и поражению в поединках с ним имеют Арам Авагян и представитель Грузии Отар Ераносян.

Добавим, что на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Бачков победил венесуэльца Луиса Аркона, однако на следующем этапе неожиданно проиграл китайцу Ху Цяньсюню и выбыл из дальнейшей борьбы. Челебиев же проиграл в первом же бою.



На играх в Токио их встреча выйдет за рамки обычного спортивного состязания. Очевидно, что независимо от дальнейших результатов победитель этого поединка станет героем, а проигравший – антигероем своей страны. В любом случае важно помнить, что это всего лишь спорт, в котором ценнее всего рыцарское отношение к сопернику.