По итогам первого полугодия 2021 года индекс экономической активности в Армении в январе-июне вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а в июне рост составил 8% по сравнению с июнем предыдущего года.

Об этом, как передает «Арменпресс», свидетельствуют данные Статистического комитета Республики Армения.

Объем промышленного производства в январе-июне по сравнению с январем-июнем 2020 года увеличился на 2,1%, объем валовой продукции сельского хозяйства – на 6,8%, объем строительства – на 10,8%.

Товарооборот в январе-июне увеличился на 8%, а объем оказанных услуг (без учета торговли) увеличился на 2,7%.

В январе-июне 2021 года индекс потребительских цен увеличился на 5,7%, индекс цен на промышленную продукцию – на 10%, объем производства электроэнергии – на 0,5%.

В январе-июне текущего года внешнеторговый оборот увеличился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в июне рост по сравнению с июнем прошлого года составил 20,1%.

В январе-июне экспорт из Армении увеличился на 23,3%, а импорт – на 7,9%.

Курс драма к доллару США в январе-июне 2021 года составил 522,08.