Гроссмейстер Айк Мартиросян, уже ставший одним из главных сенсаций проходящего в Сочи розыгрыша Кубка мира по шахматам, не сумел сходу пробиться в четвертьфинал данного турнира

В ответной партии 1/8 финала он белыми фигурами на 67 ходу проиграл иранцу Амину Табатабайи. Днем ранее Мартиросян, выступая черными, на 61 ходу победил шахматиста из соседней страны.

Таким образом, этап их соперничества в классических шахматах завершился со счетом 1:1. Завтра соперники проведут тай-брейк: 2 партии с контролем 25 минут + 10 секунд на ход; при равном счете 2 партии с контролем 10 минут + 10 секунд на ход; затем 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход. Если все эти матчи не выявят победителя, то в решающей партии белые получают 5 минут, черные – 4, с добавлением 2 секунд на каждый ход, начиная с 61-го, ничья в пользу черных. Предложения на ничью не будут приниматься до 30-го хода.

На предыдущих этапах Мартиросян победил замбийца Читумбо Мвали (3:1), турка Мустафу Йылмаза (1,5:0,5), азербайджанца Шахрияра Мамедъярова (2,5:1,5) и хорвата Анте Бркича (1,5:0,5).

На этом турнире Армению представляли также Габриэль Саргсян, Шант Саргсян, Оганес Габузян и Элина Даниелян, выбывшие из борьбы. А победитель предыдущего розыгрыша Кубка мира Левон Аронян, как сообщалось из-за проблем со здоровьем, так и не смог приступить к защите титула.

Общий призовой фонд мужских соревнований 1 млн 892,5 тысяч долларов, из которых 110 тысяч достанутся победителю.