Похвастаться развитым рынком капитала Армения пока не может, учитывая то, что последний все еще ограничен – как с точки зрения небольших объемов эмиссий, так и в плане ограниченности инструментов и низкой ликвидности на вторичном рынке.

Если говорить цифрами, то основную часть рынка по-прежнему занимают государственные облигации, составляющие чуть больше 11-12% в структуре ВВП.

При этом львиную долю торговых сделок на вторичном рынке обеспечивают опять-таки гособлигации. Что касается корпоративных облигаций и капитализации долевых ценных бумаг, то их доля в разы меньше тех же гособлигаций.

Однако, как уверены эксперты, эти показатели имеют существенный потенциал для роста. Для этого необходимо лишь консолидировать усилия госведомств и в логической последовательности обеспечить реализацию скоординированных и эффективных мер по развитию рынка капитала. Вопрос в том, что реализация этих самых шагов невозможна без наличия четкой стратегии, определяющей основные направления, которые необходимы для достижения поставленных целей.

Именно поэтому в прошлом году усилиями Центробанка, Минфина и Минэкономики при консультационном содействии МВФ велась разработка нового документа. Уже в середине 2020 года программа развития рынка капитала получила одобрение Кабмина и с того момента, собственно, и началась ее поэтапная реализация. Кстати, сам документ состоит из двух частей, где помимо диагностического анализа рынка капитала нашей страны, указана также программа действий – с конкретно установленным графиком и ответственными за их реализацию лицами.

На фоне пенсионной реформы в Армении наличие развитого рынка капитала в стране приобретает еще большую важность. Ведь сейчас масштабные сбережения населения накапливаются в двух действующих пенсионных фондах, а возможность их вложений в реальный сектор местной экономики крайне ограничена. Но выиграют не только пенсионные фонды, но и просты граждане и предприниматели, учитывая то, что на сегодня для хранения сбережений, по сути, используются только лишь банковские депозиты.

Депозитам и кредитам нужны «конкуренты»

Такой расклад, с одной стороны, свидетельствует о состоявшейся банковской сфере в Армении. Но, с другой стороны, банковская система, по оценкам специалистов, уже достигла того уровня развития, когда можно говорить о следующем этапе развития, который позволит людям не только вкладывать средства в банковские депозиты, но также входить на фондовую биржу, анализировать и оценивать потенциал компаний, прошедших листинг, а затем покупать ценные бумаги той или иной компании. Проще говоря, депозитам нужны «конкуренты», чтобы закрутить очередной виток развития.

Кстати, не только граждане получат при таких условиях возможность иметь доходы от облигаций или акций, но и сами компании сумеют привлечь средства для своего развития вне банковской системы. Правда, сами компании, обладающие необходимым потенциалом для того, чтобы войти на рынок капитала (являющегося, по сути, рынком денег), должны пройти довольно долгий путь.

Туда в основном идут те компании, которые нуждаются в денежных ресурсах. Но при этом они начинают считать, что для них выгоднее – брать кредит в банке, проценты по которым довольно конкурентоспособные на сегодня, или же выйти на биржу. В первом случае им придется изыскать залоговое обеспечение под ссуду, но и выход на рынок капитала не лишен сложностей, поскольку компаниям нужно будет всерьез заняться повышением своей подотчетности и прозрачности.

Будет ли игра стоить свеч, – скорее, да, чем нет. Потому что основной проблемой в Армении для ведения бизнеса, о чем говорится также в международных докладах, является недоступность финансовых средства. Не бюрократия, не коррупция или высокие налоги, а именно недоступность финансирования, поскольку бизнес в Армении может взять средства только в банке.

Пока что иных возможностей у них нет с учетом того, что частные инвестиционные и венчурные фонды, рынок капитала или корпоративных облигаций фактически не работают. В итоге получается, что банковская система имеет монопольные позиции не только в плане привлечения сбережений населения, но и с точки зрения финансирования бизнеса.