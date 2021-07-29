Столичный «Алашкерт», дважды проиграв молдовскому «Шерифу», завершил выступления в Лиге чемпионов УЕФА.

В ответном матче второго квалификационного раунда армянская команда на выезде потерпела поражение со счетом 1:3.

Проблеск надежды на продолжение борьбы появился уже на 10-й минуте встречи, когда 28-летний боснийский нападающий ереванского клуба, открыв счет, сравнял результат противостояния по сумме двух игр. Однако удержать преимущество наша команда не сумела.

Уже через 5 минут перуанский защитник хозяев Густаво Дуланто восстановил равновесие в этой игре. А на 23-й минуте бразилец Энрике Луваннор вывел тираспольцев вперед. Окончательный счет на 87-й минуте установил люксембуржец Тилль Себастьян, уверенно реализовавший пенальти. Напомним, что в Ереване чемпион Молдовы победил со счетом 1:0.

Теперь «Алашкерт» продолжит выступления в Лиге Европы, в третьем квалификационном раунде которого встретится с казахстанским «Кайратом». Первую игру, намеченную на 5 августа, отечественная команда проведет на поле соперника. Через неделю, уже в Ереване, состоится ответный матч.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб заявил, что пропущенный быстрый гол сильно завел его подопечных.

«Я говорил, что игра будет не простая. 1:0 не тот счет, который гарантирует выход в следующий раунд. Начали вяло. Я предупреждал, что не надо отсиживаться на своей половине. Нужно было с первых минут дать понять, что именно мы хозяева. Не получилось – пропустили.

Видимо это сильно задело ребят. Потом у нас было достаточно моментов, а у соперника их, в принципе, и не было. Я не помню голевых моментов у наших ворот. Мы забили три мяча и создали еще достаточно моментов. Доволен результатом, доволен игрой, доволен выходом в следующий раунд. Задачу минимум мы выполнили, Но об этом не надо думать, и я сказал ребятам об этом в раздевалке. Мы еще в пути, надо идти вперед.

Да, мы пропустили на 10 минуте и шансы уравнялись. Молодцы ребята, что не остановились, пошли вперед, забили один, второй. Не забили больше, это плохо. Во втором тайме мы выбрали игру от обороны. Они должны были думать – ведь им забивать, а мы должны были при отборе быстро проводить свои атаки. Что у нас и получилось.

Не только эту, но и предыдущую победу, могу назвать яркой. Все победы, в моем понимании, яркие. Они приносят радость. Поражения несут разочарования. Поэтому я хочу пожелать ФК «Алашкерт» хороших игр, чтобы их путь в Европе был долгим и они смогли выйти в групповую стадию»,- подытожил наставник «Шерифа».