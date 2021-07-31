Красивая и уверенная победа над азербайджанцем Джавидом Челебиевым вывела гюмрийского боксера Оганеса Бачкова в четвертьфинал олимпийских соревнований в Токио в весовой категории до 63 кг.

Первый очный поединок соперников начался с обмена ударами, в котором больше преуспел азербайджанец. Именно ему судьи и отдали предпочтение по итогам стартовых трех минут. Однако, затем Бачков заметно прибавил и в своем фирменном стиле довел поединок до победного конца. По решению судьей, победа в этой встрече была присуждена нашему спортсмену – 4:1.

Следующим соперником Бачкова станет бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, чемпион Азии-2017 в весовой категории до 60 кг узбек Эльнур Абдураимов. Их поединок состоится 3 августа и начнется в 07:03 по ереванскому времени. Победитель обеспечит минимум бронзовую медаль. Напомним, что к призовому месту вплотную приблизился и ванадзорец Арман Дарчинян (75 кг), который завтра в четвертьфинале в 07:36 часов сразится с филиппинцем Эумиром Марсиалом.