Еще один армянский спортсмен завершил выступления на Олимпийских играх в Токио. Ванадзорский боксер Арман Дарчинян, потерпев тяжелое поражение в 1/4 финала, выбыл из дальнейшей борьбы за медали.

27-летний боксер из третьего по величине города Армении не устоял против филиппинца Эумира Марсиала. Дарчинян с самого начала не вписался в ритм поединка и, видимо, недостаточно изучив соперника, не смог подстроиться под него. Во всяком случае, уже на старте Арман, пропустив сильный удар, дрогнул. Рефери сразу же открыл счет, однако позволил Дарчиняну продолжить встречу. Но тот продержался недолго: на 49-й секунде первого раунда после очередного разящего удара филиппинца оказался на настиле ринга. Арбитр зафиксировал нокаут и сразу же прекратил поединок.

Eumir Marcial🇵🇭 lands a picture-perfect right and is through the semi-finals in the men's middleweight category at #Tokyo2020 with a stunning KO. #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/hs5rMZykRR