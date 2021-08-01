Еще один армянский спортсмен завершил выступления на Олимпийских играх в Токио. Ванадзорский боксер Арман Дарчинян, потерпев тяжелое поражение в 1/4 финала, выбыл из дальнейшей борьбы за медали.

27-летний боксер из третьего по величине города Армении не устоял против филиппинца Эумира Марсиала. Дарчинян с самого начала не вписался в ритм поединка и, видимо, недостаточно изучив соперника, не смог подстроиться под него. Во всяком случае, уже на старте Арман, пропустив сильный удар, дрогнул. Рефери сразу же открыл счет, однако позволил Дарчиняну продолжить встречу. Но тот продержался недолго: на 49-й секунде первого раунда после очередного разящего удара филиппинца оказался на настиле ринга. Арбитр зафиксировал нокаут и сразу же прекратил поединок.

Выступающий в весовой категории до 75 кг Дарчинян стартовал в Олимпиаде с 1/8 финала, поскольку, согласно жеребьевке, не имел соперника на первом этапе соревнования. В своем дебютном поединке на олимпийском ринге он весьма уверенно победил словака Андрея Чемеза.