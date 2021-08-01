На Олимпиаде в Токио стартовал турнир по борьбе греко-римского стиля, в котором мы по традиции ожидаем призовых выступлений наших спортсменов.

Первым из армянских борцов на ковер вышел Армен Меликян, который в поединке 1/8 финала весовой категории до 60 кг в тяжелом соперничестве по очкам одолел бронзового призера чемпионата мира 2019 года иранца Алиреза Неджати. К сожалению, на следующей стадии соревнования чемпион мира среди спортсменов до 23 лет Меликян со счетом 4:8 уступил более опытному Ленуру Темирову из Украины. Родившийся в Узбекистане 31-летний борец – бронзовый призер мировых и европейских первенств – действовал более уверенно и осмысленно.

В полуфинале Темиров, в 13:15 по ереванскому времени, встретится с японцем Кеничиро Фумита. В случае победы Темирова Меликян включится в борьбу за бронзовую медаль.