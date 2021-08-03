29-летний гюмриец Артур Алексанян занял второе место в олимпийских соревнованиях по борьбе греко-римского стиля в весовой категории до 97 кг

В финальном поединке он уступил со счетом 1:5 двухкратному чемпиону мира и Европы, а теперь и олимпийскому чемпиону россиянину Мусе Евлоеву. Алексанян из-за травмы, полученной накануне в полуфинальной встрече с иранцем Мохаммадхади Сарави, так и не смог выступить в полную силу. Он то и дело морщился от боли. В любом случае наш атлет достоин самых теплых слов за преданность и мужество.

Алексанян является чемпионом Олимпийских игр 2016 года. Он также полный кавалер олимпийских наград, поскольку в его активе числится и бронзовая медаль Олимпиады-2012. Артур становился также трехкратным чемпионом мира и пятикратным победителем европейских первенств. Он завоевывал высшие награды Европейских игр и Универсиады.

Накануне бронзовую медаль в гимнастических соревнованиях по опорным прыжкам завоевал ереванец Артур Давтян.