11 августа в 19.00 в Следком Чурапчинского улуса поступила информация об обнаружении тела мужчины 1977 г. р. при тушении пожара у участка Мельжехси

Как передает News.Ykt.Ru, тело мужчины было обнаружено в 20 метрах от трактора (по некоторым данным — бульдозера), при помощи которого производились работы по тушению пожара. Согласно предварительной информации, это был гражданин Армении – мобилизованный работник дорожного предприятия «Дороги Саха».

Очевидцы в социальных сетях пишут, что на пожаре работало четыре трактора, но один из них пропал из виду. Когда технику нашли, выяснилось, что она сгорела вместе с водителем. По предположениям очевидцев, мужчину догнал верховой пожар, от которого он не смог оторваться.

В республиканском Следкоме сообщили, что на место происшествия выехал руководитель Чурапчинского межследственного отдела в составе следственно-оперативной группы. Начата доследственная проверка.

Ранее отмечалось, что Мельжехси — это летний участок, куда жители района выезжают на лето. Он входит в состав Хоптогинского наслега Чурапчинского улуса и находится на расстоянии примерно 20 километров от села. В летнее время на участке проживает около 50 человек.

Утром 11 августа оперштаб республики заявил, что лесной пожар находится в трех километрах от Мельжехси. Оттуда были эвакуированы 39 человек, в том числе 24 ребенка.

Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования по поводу гибели работника одного из дорожных предприятий Э. А. Игитяна.

«Это тяжелая новость. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами», — сказал Айсен Николаев.