Микаэл Аванесян выиграл третий подряд международный юношеский турнир под эгидой Tennis Europe из серии проводимых в Ереване ежегодных соревнований

В финале одиночного разряда мемориала Эдуарда Ханяна 13-летний армянский теннисист победил со счетом 6:3, 6:2 россиянина Марата Салбиева. Всего на турнире Аванесян одержал пять побед. Еще один кубок Аванесян получил за победу в парном соревновании, в котором выступал вместе с украинцем Павлом Рышти.

Правда, финальная встреча против россиян Кирилла Филаретова и Ильи Мосолкина не состоялась ввиду травмы одного из соперников. Главный приз отчетного турнира наряду с хозяевами оспорили игроки из России, Казахстана, Беларуси, Грузии, Украины и Ирана. Ранее Аванесян выиграл международные турниры, посвященные памяти Грачья Исраэляна и Карена Кюрегяна.