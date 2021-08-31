На пресс-конференции в преддверии матча с Северной Македонией 1-го сентября выступят главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос и капитан сборной Генрих Мхитарян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Федерации футбола Армении.

Пресс-конференция начнется в 18:30 по местному времени (20:30 по ереванскому времени) и будет транслироваться на официальных страницах ФФА в Facebook, Instagram и канале Youtube.

В сообщении отмечается, что представители СМИ до 12:00 1 сентября могут направить свои вопросы на электронный адрес: [email protected]

Нужно указать имя, фамилию, название СМИ, а также конкретно кому – Хоакину Капаросу, или Генриху Мхитаряну адресован вопрос. Вопросы, отправленные с нарушением установленного порядка или после крайнего срока, не будут зачитаны.

Вопросы на послематчевую пресс-конференцию Хоакина Капароса следует отправлять после матча Северная Македония-Армения на адрес: [email protected] не позднее, чем через 10 минут после окончания матча.

2 сентября сборная Армении в Скопье с командой Северной Македонии проведет матч 4-го тура группы J отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.