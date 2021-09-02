Сборная Армении по футболу, сформированная из игроков до 17 лет, заняла 8 место на 27-м международном турнире, посвященном памяти известного советского и украинского вратаря Виктора Банникова.

Армянские юноши выступили крайне неудачно, потерпев три поражения при одной ничьей. В группе «А» наша команда проиграла сборным Украины (0:4) и Беларуси (1:3), а также сыграла вничью с болгарскими сверстниками (1:1). В этих играх автором голов стал Левон Башоян. В матче за 7-8 места армянские футболисты проиграли со счетом 0:3 сборной Словакии.

В турнире на «Кубок Банникова» в Украине приняли участие 8 команд, составленных из футболистов не старше 2005 года рождения. В финале сборная Турции победила в серии послематчевых пенальти команду хозяев со счетом 5:3 (основное время встречи завершилось с результатом 1:1).

Виктор Банников признавался лучшим вратарем СССР 1964 и 1970 годов. Становился двухкратным чемпионом и трехкратным обладателем кубка страны. Выступал за разные команды, в том числе киевское «Динамо» и московское «Торпедо». В 1968 году, будучи игроком киевлян, установил оставшийся непревзойденным всесоюзный рекорд – 1122 «сухих» матча. В 1991-96 годах возглавлял Федерацию футбола Украины.