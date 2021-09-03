В плане нормализации армяно-турецких отношений мяч продолжает оставаться на поле Турции, и именно Турция должна предпринять шаги в этом направлении. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал редактор и автор армянского отдела еженедельника «Акос» Баграт Эстукян, имея в виду обмен так называемыми «позитивными сигналами» между Ереваном и Анкарой, состоявшийся в последние недели.

Армянский журналист из Стамбула подчеркнул, что, по его мнению, Армении на данный момент не нужно вести переговоров с Турцией, тем более, чтобы садиться за стол переговоров, после того, как Турция отказалась устанавливать дипломатические отношения с Арменией и в одностороннем порядке закрыла границу. Поэтому именно Турция должна идти на прогресс в этом вопросе, ничего не ожидая от армянской стороны.

«В эти дни Эрдоган говорит о пятистороннем соглашении, имея в виду Армению, Азербайджан, Россию, Турцию и Иран, и не исключает, что и 6-м фактором может быть Грузия. Между тем наша проблема двусторонняя. Проблема заключается в следующем. Сразу после обретения Арменией независимости Турция, официально признав Республику Армения, отказалась от установления дипломатических отношений. Итак, в этом отношении мяч находится на ее площадке, она должна сделать шаг в этом направлении. С таким же успехом, сославшись на арцахскую войну, Турция закрыла сухопутную границу между Арменией и Турцией. Она должна сделать шаг, ничего не ожидая от нас, потому что эти границы не были закрыты путем переговоров, они были закрыты по одностороннему решению Турции. Сегодня, если они снова откроются, это снова будет одностороннее решение. Нет темы для переговоров с нами. Поэтому нам не нужно вести переговоры с Турцией, особенно делать уступки», – сказал Баграт Эстукян.

По его словам, высказывания Эрдогана об армяно-турецких отношениях гораздо более широкий резонанс получили в Армении, чем в Турции. При этом собеседник подчеркнул, что слова президента Турции о том, что Анкара готова работать над постепенной нормализацией отношений с Арменией, не были заранее подготовленным, спланированным заявлением, а просто импровизированным ответом на вопрос журналиста.

«То, что сказал президент Эрдоган, не касалось программы. Он больше выразил настроенность, и эту настроенность он выразил в конце 44-дневной войны, сказав, что отношения на Кавказе будут постепенно нормализовываться, и, конечно же, и отношения Армения-Турция. Однако до сегодняшнего дня мы не заметили четких шагов, определенных Министерством иностранных дел. Поэтому мы не очень серьезно отнеслись к этому заявлению. Это не было открытием какого-либо развития событий, а просто проявлением настроения», – прокомментировал редактор «Акоса».

Согласно программе правительства РА на 2021-2026 гг, Армения готова к нормализации отношений с Турцией без предварительных условий. В пятилетней программе говорится об отсутствии дипломатических отношений между Арменией и Турцией, закрытых границах, а также об открытом участии Турции в 44-дневной войне 2020 года, которое отрицательно сказалось на мире и устойчивом развитии в регионе.

Во время встречи с иностранными послами в Турции 26 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что после недавней войны в Арцахе были созданы новые возможности для прогресса в установлении мира и стабильности в регионе и если «Армения положительно отреагирует на эти возможности», Турция предпримет необходимые шаги.

На заседании правительства 27 августа премьер-министр Никол Пашинян заявил, что из Турции поступают позитивные общественные сигналы в плане регионального мира.

29 августа один из журналистов спросил президента Турции, как Анкара отреагировала на заявление премьер-министра Армении, в ответ Эрдоган сказал, что Турция готова работать над постепенной нормализацией отношений с Арменией на основе признания территориальной целостности и суверенитета. При этом Эрдоган намекнул, что «история прошлого не должна быть источником вражды».

«Вместо односторонних обвинений должны преобладать перспективные, реалистичные подходы. Мы можем работать над постепенной нормализацией наших отношений с правительством Армении, которое заявило о своей готовности двигаться в этом направлении. Теперь мы должны сделать мир и стабильность постоянными, создать условия для экономического развития и регионального сотрудничества. Даже если есть разногласия, отношения с соседями должны строиться на основе уважения территориальной целостности и суверенитета», – сказал Эрдоган.

Президент Турции также упомянул так называемую Платформу шести, в которой могут участвовать Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Армения и Грузия. По его словам, если организация такой площадки станет возможной, в регионе будет намного спокойнее.

Арам Саргсян / Armenpress /