Двое армянских военнослужащих вернулись 7 сентября из азербайджанского плена. Артура Налбандяна и Арамаиса Торозяна обменяли на азербайджанского военнослужащего Джамиля Бабаева, который 25 августа проник в город Мартакерт в Арцахе, зашел в один из домов, где в тот момент было двое мальчишек-подростков и, угрожая им ножом, потребовал дать ему еды и сигареты. Старшему из мальчиков каким-то образом удалось позвонить в полицию, представители которой задержали Бабаева.

Официальный Баку попытался было представить его сбежавшим из дурдома в Гяндже (140 км от Мартакерта!!!) душевнобольным, однако, поняв, что сморозили глупость – какой это псих – в военной форме и с телефоном с фото- и видеоматериалами объектов российских миротворцев в Арцахе и передвижения российской техники?!, отказались от этой версии и стали просто требовать его выдачи.

Однако в этой ситуации важно другое. Артур Налбандян и Арамаис Торозян – те двое военнослужащих, которые пропали 14 июля близ Сев лич (Черного озера) в Сюникской области Армении, куда азербайджанские военные незаконно вторглись 12 мая. Министерство обороны Армении тогда сообщило, что солдаты пропали из-за тумана, когда на закрепленном за ними автомобиле выполняли свои служебные обязанности. Оружия у них при себе не было.

Два месяца нам сообщали, что поиски пропавших военнослужащих не дают результатов. Были подозрения пленения Налбандяна и Торозяна азербайджанской стороной. Однако в ходе обсуждения при посредничестве российской стороны с представителями ВС Азербайджана вопроса возможного появления военнослужащих на контролируемой азербайджанцами территории, азербайджанская сторона факта их пленения так и не признала.

Не признавали, но вернули в обмен на своего. А это подтверждает правоту армянских юристов и правозащитников, утверждающих, что Азербайджан незаконно удерживает не просто больше, а гораздо больше армянских военнослужащих и гражданских лиц. Власти Армении сообщают о 60 армянских пленных. По утверждению правозащитников, их 200-300 и даже более. По сообщениям некоторых СМИ, отец одного из вернувшихся из азербайджанского плена солдат рассказал журналистам, что в декабре 2020г. ему сообщили из Красного Креста, что в Азербайджане находится около 500 армянских заключенных.

Представитель в ЕСПЧ интересов армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, правозащитник Сирануш Саакян на брифинге 1 сентября сообщила, что армянская сторона располагает неопровержимыми доказательствами пребывания в азербайджанском плену еще 80 армян, помимо подтвержденных 45-ти. «Другой вопрос, живы ли они или как долго оставались в живых после пленения. Достаточных доказательств в этом вопросе нет», – добавила Саакян. По ее словам, есть два предположения, почему Азербайджан отказывается подтвердить их пребывание в плену: “Во-первых – политическое: чтобы не брать на себя ответственность за их судьбу. Во-вторых, если попавшие в плен гражданские лица или военнопленные были замучены и убиты».

Участниками проводимых судебных процессов по сфабрикованным обвинениям стали подтвержденные Баку армянские военнопленные, всем им вынесены приговоры – лишение свободы в основном сроком на 4,6,15,20 лет. «Посредством этих судебных разбирательств Азербайджан, по сути, демонстрирует, что речь об отбывающих наказание военнопленных – дескать, для их невозвращения на Родину государство обладает правовыми основаниями. Азербайджанская сторона угрожает, будто обладает законными основаниями не возвращать наших военнопленных до истечения срока отбывания наказания», – отметила Саакян.

Таким образом, спустя более 9 месяцев после войны власти Азербайджана скрывают реальное число удерживаемых ими армянских пленных. Безосновательно обвиняя Армению и Россию в якобы невыполнении ими подписанного 9 ноября 2020г. трехстороннего заявления о перемирии, сам Азербайджан не выполняет практически ни одного из положений этого документа.

После подписания заявления ВС Азербайджана не остались на занятых на тот момент позициях, как требовалось в документе, а продолжали “зачистку территорий” в Арцахе, в результате чего брали в плен остававшихся там армянских военнослужащих и даже мирных жителей. Многих, кстати, убивали самыми зверскими способами.

Вопреки заявлению, нет никаких подвижек в разблокировании коммуникаций.

Опять же вопреки договоренностям, Баку отказывается возвращать армянских пленных и гражданских лиц. Армения и Арцах вернули всех имевшихся у них, увы, немногочисленных пленных. Власти Арцаха даже вернули Азербайджану двоих диверсантов, осужденных за незаконное проникновение летом 2014г. в Карвачар и совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, включая похищение и убийство 17-летнего Смбата Цаканяна, убийство 43-летнего Саркиса Абрамяна и причинение тяжелого ранения 37-летней Карине Давтян.

Азербайджан с момента прекращения военных действий в ноябре 2020г. вернул 81 пленного, причем большую часть – в обмен на карты минных полей (что не предусмотрено заявлением от 9 ноября 2020г.). В отношении остальных устроил судебные фарсы, объявив их “диверсантами и террористами”.

Не исключено, что Азербайджан использует вопрос армянских военнопленных для получения уступок от армянских сторон по тем или иным вопросам. Неспроста в соцсетях то и дело начинают муссироваться сообщения о возможности уступок, в том числе территориальных, на территории как Арцаха, так и Армении.

Политизация вопроса возвращения пленных, как отмечают юристы, является военным преступлением, что позволяет применить политические санкции не только против Азербайджана, как государства, но и высокопоставленных чиновников, которые принимают преступные решения. Однако, к сожалению, пока нет признаков действия официального Еревана в этом направлении.

А международное сообщество, признавая факты военных преступлений Азербайджана, свидетельства бесчеловечного обращения в Баку с армянскими военнопленными, вместе с тем избегает введения санкций в его отношении.

Отметим, что Артура Налбандяна и Арамаиса Торозяна доставил в Армению самолет Воздушно-космических сил России. Обмен был осуществлен при посредничестве командующего миротворческим контингентом России в Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, который, к сожалению, завершает свою миссию на этом посту.

Власти Республики Арцах высоко оценивают работу Рустама Мурадова. В эфире радио Sputnik Армения министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян подчеркнул, что Рустам Мурадов провел колоссальную работу, выстроив с нуля деятельность контингента и создав, по сути, полноценно функционирующий институт.

По данным Sputnik Армения, вероятным кандидатом на должность командующего миротворческим контингентом РФ является генерал-майор Михаил Кособоков.Он ранее занимал должность заместителя командующего 58-й общевойсковой армией (Южный военный округ). В свое время Кособоков командовал российской военной базой в Абхазии.