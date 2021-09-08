В последние дни в СМИ и соцсетях упорно муссируются слухи о том, что турецко-азербайджанский тандем планирует заселить оккупированные Азербайджаном территории Нагорного Карабаха террористами под видом беженцев из Афганистана.

Подобные провокационные планы никогда не сопутствуются официальными заявлениями, так что за муссируемыми слухами не следовали и официальные опровержения. Однако дыма, как говорится, без огня не бывает: некая сила посредством каких-то людей или организаций организует утечку, после чего смазанная, кажущаяся невероятной информация благодаря прессе и соцсетям разрастается в огромный снежный ком, а тем временем кажущиеся бредом сивой кобылы слухи вдруг становятся свершившимся фактом.

Не будучи сторонницей тиражировать муссируемые слухи, на этот раз нарушу свой журналистский принцип, ибо новая угроза для нашей Родины весьма вероятна и близка.

Азербайджан полностью находится под прессингом Турции

Данное обстоятельство уже является фактом для всего мира. После прошлогодней войны не скрывает этого и сам Азербайджан. Вернее, не может – без вмешательства Турции в войну Алиев, скорее, увидел бы собственные уши, а не территории Нагорного Карабаха. Большинство наших солдат погибли от ударов турецких беспилотников, от коварных нападений нанятых Турцией афганских и пакистанских террористов. Так что, как говорится, кто платит – тот и заказывает музыку. И теперь Алиеву придется плясать под дудку президента Турции Эрдогана. Если последний прикажет Алиеву заселить оккупированные карабахские территории террористами – азербайджанский лидер, вне всякого сомнения, подчинится беспрекословно. И то, что территории эти сам он ныне считает азербайджанскими, ничего не значит. Вот и получится, что часть страны становится лагерем террористов, от присутствия которых первым пострадает сам Азербайджан.

Не могут же Алиев и Эрдоган эту спорную территорию объявить концлагерем, гетто или резервацией, расползание которого сожрет прежде всего сам Азербайджан, а затем и не только его.

Да, судя по отношению Турции к Азербайджану, Эрдоган, вслух пока не заявляющий, что итоги прошлогодней войны – всецело его заслуга, исподволь демонстрирует это ежедневно. Нет сомнения, что наступит время, когда все скобки будут раскрыты. А демонстрация подобных настроений – чтобы Алиев был послушен. Этакий политический шантаж, оправдавший себя во все времена и при любых обстоятельствах.

Турция активизировалась в Афганистане

Афганистан может служить Азербайджану прекрасным примером, если оккупированные территории Нагорного Карабаха будут заселены террористами под ширмой беженцев.

Не стоит забывать, что Турция и Азербайджан территории Нагорного Карабаха оккупировали с помощью и при непосредственном участии тех же террористов. Те же Турция и Азербайджан, особенно после прошлогодней войны в Нагорном Карабахе, в глазах прогрессивных представителей мировой общественности считаются странами, потворствующими терроризму.

После того, как НАТОвские войска во главе с США покинули территорию Афганистана и отдали страну талибам, в стране начался хаос, Турция же сразу приступила к укреплению там своих позиций. Она не стала, подобно другим странам, суматошно эвакуировать свой дипкорпус и граждан, ныне ведет переговоры с лидерами «Талибана» об эксплуатации Кабульского аэропорта, делает откровенные намеки на то, что способна сделать многомиллиардные вливания в развалившуюся экономику страны.

Не вдаваясь в те или иные геополитические нюансы, констатируем: все вышесказанное доказывает, что Турция не сегодня начала переговоры с талибами. Вывод НАТОвских войск из Афганистана, усиление роли Турции в этой стране – все это детали хорошо продуманного и далеко идущего плана. С точностью можно утверждать – плана НАТО. И теперь фактически (если Турция будет играть роль первой скрипки в политике и экономике Афганистана) НАТО передало Афганистан Турции, можно сказать, в аренду. Тем более, что, согласно утверждениям американских военных экспертов, США оставили талибам «в подарок» военной техники аж на 85 млрд долларов. Не отдавать же такие ресурсы в чужие руки – всем этим пусть теперь распоряжается ближайший стратегический партнер, пускай даже напару с талибами. Комментарии, как говорится, излишни…

Очевидно, что Северо-Атлантический блок всемерно доверяет Турции. В противном случае последняя не стала бы проявлять столь высокую активность в Афганистане. Будучи членом блока, президент Турции, несомненно, также танцует под дудочку НАТО. В противном случае не будет ни музыки, ни танца…

Возвращаясь к теме заселения оккупированных территорий Нагорного Карабаха террористами, рядящимися в переселенцев, возникает вопрос: какую музыку на этот раз закажет для Турции НАТО, ибо все следы поведения Турции ведут к этому военно-политическому альянсу.

Напомним, что США, будучи фактическим лидером НАТО – Северо-Атлантического военного блока, – два десятка лет вели в Афганистане борьбу против терроризма. Вывод войск альянса из этой страны, конечно, оценивается как провал борьбы с этим злом. Но – в отдельно взятой стране. США и сегодня заявляет, что продолжит бороться с терроризмом во всем мире.

Дай Бог успехов в этой борьбе – человечество будет признательно за благородные усилия великой державы. И надеется, особенно жители многонационального Южнокавказского региона, многострадальное армянское население Нагорного Карабаха, что с легкой руки неизвестных нам политиканов (бывают же такие, что, сидя в своих уютных кабинетах, не вникая в историю народов и конфликтов, вершат судьбы целых народов – человеческая история знает много подобных прецедентов) Турция не получит карт-бланш на заселение террористами-беженцами оккупированной территории Нагорного Карабаха. Азербайджан тут ни при чем – он не член НАТО и самостоятельно подобные вопросы не решает.

Не будем забывать и о сопредседателях Минской группы ОБСЕ. США, вместе с двумя другими сопредседателями – Российской Федерацией и Францией, – на днях вновь подтвердили свое кредо: способствовать установлению в регионе мира и стабильности.